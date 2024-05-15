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騎YouBike要注意！自7月起未投保傷害險不能借2.0E

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾騎乘YouBike 2.0E 時要注意是否投保公共自行車傷害險。本報資料照
民眾騎乘YouBike 2.0E 時要注意是否投保公共自行車傷害險。本報資料照

北北桃可見的YouBike2.0E電動輔助車，由於時速最高可達25公里，為此，三市交通局共同研議，從7月1日起，使用者必需要到微笑單車官網、APP登入會員免費投保公共自行車傷害險，未投保者無法租借。

交通局運輸管理科長朱宸佐表示，從2018年推出免費公共自行車傷害險，目前投保率達68%，讓騎士在騎乘時發生意外事故，造成被保險人死亡、失能、住院時，可以憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠，最高金額為100萬元。

由於YouBike2.0E電動輔助車在台北也能租借，因此和新北、桃園共同研議，強制保險才能租借。交通局表示，民眾只要透過微笑單車網站或APP登入會員，即可獲得全國YouBike騎乘事故意外保障。

朱宸佐提醒民眾，一張會員能註冊五張卡，但五張卡片實際使用者與被保險人需要同一人，才符合理賠資格，要提醒會員檢查登記每張卡片是否為使用者。

YouBike 使用者 保險 自行車

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