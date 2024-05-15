新北議長盃龍舟賽6月9日登場 國內外好手爭245萬獎金

端午節將至，新北市議會與新北市體育總會將於6月9日到10日蘆洲微風運河舉辦「新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽」，今年共有98隊來自國內外好手參加，爭奪冠軍榮耀與245萬元獎金。新北市議長蔣根煌與新北市長侯友宜今天參加祭江點睛儀式，為龍舟賽祈福，邀請民眾一起來為選手加油打氣，作伙來交朋友。

今天祭江點睛儀式，由新北市議會議長蔣根煌、新北市長侯友宜親自為龍舟賽祈福，三重集美國小學生也帶來氣勢如虹的舞蹈表演。

蔣根煌指出，這次活動聚集國內外好手，歡迎大家起來觀賞精彩的龍舟賽事外，此外6月9日晚上7點還將舉辦「粽夏樂浪音樂會」，搭配豐富龍年主題活動，如龍年行大運、龍年御守、龍紋香包、恐龍主題玩具等好禮，還有精彩的舞台節目。

體育總會今日還加碼推出萬元黃金粽子作為刮刮樂大獎，同時也準備了禮券等熱門商品，期待在欣賞龍舟比賽的同時，共同度過一個充滿歡樂的端午假期。

侯友宜說，在議長跟所有議員與市府努力下，希望新北風調雨順，市政建設大發展，他跟議員們一起從少年拚到老，希望憑著龍舟團隊精神，開心團隊合作，不管哪個黨派，大家一起來交朋友，分享友誼，讓生活更好。

新北市體育總會指出，今年新北市議長盃龍舟錦標賽，共有98隊參加，其中有14隊大龍男子組隊伍、6隊女子組隊伍以及49隊混合組隊伍，還有20隊小龍男子組隊伍和9隊小龍女子組隊伍。