新北議長盃龍舟賽6月9日登場 國內外好手爭245萬獎金
端午節將至，新北市議會與新北市體育總會將於6月9日到10日蘆洲微風運河舉辦「新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽」，今年共有98隊來自國內外好手參加，爭奪冠軍榮耀與245萬元獎金。新北市議長蔣根煌與新北市長侯友宜今天參加祭江點睛儀式，為龍舟賽祈福，邀請民眾一起來為選手加油打氣，作伙來交朋友。
今天祭江點睛儀式，由新北市議會議長蔣根煌、新北市長侯友宜親自為龍舟賽祈福，三重集美國小學生也帶來氣勢如虹的舞蹈表演。
蔣根煌指出，這次活動聚集國內外好手，歡迎大家起來觀賞精彩的龍舟賽事外，此外6月9日晚上7點還將舉辦「粽夏樂浪音樂會」，搭配豐富龍年主題活動，如龍年行大運、龍年御守、龍紋香包、恐龍主題玩具等好禮，還有精彩的舞台節目。
體育總會今日還加碼推出萬元黃金粽子作為刮刮樂大獎，同時也準備了禮券等熱門商品，期待在欣賞龍舟比賽的同時，共同度過一個充滿歡樂的端午假期。
侯友宜說，在議長跟所有議員與市府努力下，希望新北風調雨順，市政建設大發展，他跟議員們一起從少年拚到老，希望憑著龍舟團隊精神，開心團隊合作，不管哪個黨派，大家一起來交朋友，分享友誼，讓生活更好。
新北市體育總會指出，今年新北市議長盃龍舟錦標賽，共有98隊參加，其中有14隊大龍男子組隊伍、6隊女子組隊伍以及49隊混合組隊伍，還有20隊小龍男子組隊伍和9隊小龍女子組隊伍。
參賽者來自各種背景，有外籍人士、原住民、各行各業及學生等，外籍人士有148人，來自27個國家，最多的是香港30人，其次是美國28人、馬來西亞15人和日本14人，爭取高達245萬元的獎金和榮譽。龍舟賽的官方網站和社群平台還有龍舟小遊戲及互動等活動，參與者更有機會獲得千元禮券。
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