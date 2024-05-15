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手刀報名！新北消防兒童夏令營14場次、2800名額開放報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府暑假期間將舉辦消防兒童夏令營。記者劉懿萱／攝影
新北市府暑假期間將舉辦消防兒童夏令營。記者劉懿萱／攝影

為讓防災教育向下紮根，新北市府在暑假期間舉辦消防兒童夏令營，在7處場域共有14場次，提供2800位名額，今中午開放就讀、設籍新北國小1至6年級學童報名。新北副市長朱惕之說，近期地震連連，夏令營也會針對地震防災，比如送折疊型緊急避難包、地震車模擬等。

朱惕之說，夏令營不僅活動精彩，也包含很多體驗，讓孩子收穫防災知識，且近期地震連連，夏令營也會針對地震避難事項，讓孩子在遊戲中學習。

消防局指出，消防兒童夏令營場地規畫在板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林、汐止等地區，共計辦理14場次、提供2800名學童參加；參加活動學員，皆能免費獲防災摺疊收納背包，適合作為緊急避難包。此外，0403地震造成人命傷亡，這次夏令營也增加地震防災項目，如準備緊急避難包、地震車模擬體驗等。

除此之外，夏令營也加入星火求生記AR遊戲、防災知識互動闖關等關卡，透過分組競賽互動遊戲完成闖關了解正確防震、防火、防溺及緊急避難逃生要領，寓教於樂。

消防局說，凡就讀或設籍新北市國小1至6年級學童，今中午起開放報名至6月5日晚間12點，家長可至消防局官方網站（http://www.fire.ntpc.gov.tw）或Line活動官方帳號（@2024camp）線上報名。

新北市府暑假期間將舉辦消防兒童夏令營。記者劉懿萱／攝影
新北市府暑假期間將舉辦消防兒童夏令營。記者劉懿萱／攝影

夏令營 新北 消防隊

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