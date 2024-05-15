不用生命練車！ 北市推免費機車駕訓降低違規肇事風險

為了提升機車騎乘安全及強化防禦性駕駛觀念，台北市交通局推動機車駕訓班同時參加道路安駕訓練，即享有訓練費免費優惠，名額400人，根據公路局以參加與未參加駕訓者統計，違規風險降低56%，肇事率降低35%。交通局長謝銘鴻強調，考駕照不是只有在場內繞圈，而是要有實際道路訓練。

交通局交安科長葉志宏表示，台北市交通事故顯示，近3年機車死傷事故平均件數為2萬2千多件、占整體事故約77%。他也以日前新北市輔仁大學前發生的A1事故為例，機車駕駛先是追撞到汽車，重心不穩後傾倒，遭後方的公車輾斃。

葉志宏說，有駕照不等於會騎車、騎乘技巧也不見得好，為此，北市在2012年推動機車考照訓練補助，比照汽車考照前的模式，之後於2023年配合交通部公路局試辦「道路安駕訓練」完成者北市給予額外補助，進一步提升取得駕照民眾實際騎乘的路感。

他也說，今年推出的3項補助方案，是從即日起到12月6日或報名額滿為止，只要同時參加駕駛訓練及「道路安駕訓練」，加總約5200元的補助，等於免費上課。謝銘鴻補充感謝聯合汽車駕駛人訓練班、大台北駕訓學校額外吸收成本。

至於「道路安駕訓練」上課模式。聯合汽車駕駛人訓練班副主任李政達表示，道路駕駛部分，會由教練前導車、後壓車，利用藍芽耳機連線向學員說明，尤其在交叉路口時也會特別提醒。

大台北駕訓學校業者黃飛發表示，道路訓練加總會有10多小時訓練，但是和先進國家訓練時數要達一個月相比，其實還是不太足夠，公總未來也希望能比照，在場內訓練達20小時、道路駕駛5到6小時邁進。

葉志宏補充，北市府長期向中央反映，希望機車訓練能和汽車考照時一樣，「不希望駕駛是用生命去練習。」