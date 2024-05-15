新北地政報告土地開發成果 侯友宜：剩兩年不能懈怠

新北市地政局今上午進行市政會議「一起拚 地政來相挺」專案報告，指近年新北市整體開發成績斐然，並說透過捷運沿線土地開發均衡區域發展。市長侯友宜表示地政局是整體開發龍頭局，會中要求其他單位全力配合，「不要只剩兩年多就有所懈怠」。新北市議員黃心華則指捷運尾段應儘速思考改善生活機能，否則恐造成郊區發展不均問題。

新北市地政局長汪禮國今除報告各行政區土地開發進度，包括塭仔圳重劃工程今年底將架構出區內主要道路交通系統雛形，其中的廣停三停車場、公兒三公園陸續完工，區內共融公園塭故之心公園將於年底落成。新店十四張、安坑輕軌新和國小站也都將在今年公告徵收，明年新莊文高一、二公設解編即將進行。並表示新北是大眾運輸導向型發展的城市，透過捷運沿線的土地開發均衡區域發展。

另外講到爭議多時的蘆南蘆北區徵案正在內政部土徵小組審議階段，地政局朝社宅面積劃設提高至5%，以及提升地主分回比例大於40%方向研議。而新北超過30萬租屋族群，輔導轄內租賃住宅業者直進大專校園開辦租屋交易安全宣導，進行學生校外賃居訪視，保障學生賃居權益等。

侯友宜聽聞後表示，土地開發相關問題，希望透明方式讓新北市持續廉能、創新、繁榮 ，地政局是辛苦工作，需要讓房價穩定住，讓房價不要一直往上飆，需遏止房價炒作 ，高價只能買到小小房間令人沒辦法接受。

侯友宜說，地政局是土地開發龍頭局，各單位要配合地政局業務，地政局在開發土地挹注市庫達383億元也都用在各單位，對市庫不無小補，不要只剩兩年多（任期）有所懈怠，相關單位配合全力推動一天都不能耽誤。

新北市議員黃心華表示，樂見市府透過大範圍整開讓區域基礎建設、整體市容及生活機能更為完整。但基於TOD(以運輸為導向的開發）及平衡發展原則，對於郊區、輕軌捷運尾段區域，也應該儘速思考如何協助改善其生活機能，並擬定後續配套規劃。否則一旦人口持續往整開的新區移動，未來恐將形成「局部磁吸效應」，造成郊區發展不平均等問題。

黃心華說，租屋市場更為透明、公平為實現居住正義重要環節，市府除提供租屋族更多的服務及權益保障措施外，更應擬定針對房屋所有人的認證、公開機制，以保障租屋族權益與後續申請租屋補貼資格。