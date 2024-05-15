邰智源受邀當戒菸大使酸「戒嚴他們家發明」 蔣萬安大氣回應

台北市長蔣萬安去年邀藝人邰智源擔任戒菸大使，不過邰最近被問到最新進度時表示，「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的。」引發熱議。身為蔣家後代的蔣萬安今被問及此事，是否覺得被政治消費？蔣大氣回應，表示邰哥有他幽默表達的方式。

是否影響邀約拒菸大使？蔣萬安說，市府還是很希望能跟邰智源合作，一起合作推動戒菸的工作。

邰智源去年在社群貼出多張中正紀念堂未禁菸照片，還稱多棵樹木被砍設吸菸區，引發熱議，甚至一度還轟台北市政府，被網友糾正中正紀念堂是中央管，非台北市政府管。邰智源道歉後，蔣萬安也邀請邰智源擔任北市戒菸大使。

不過對於邰智源近日稱「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的」，有網友回，唐朝李商隱詩就曾提戒嚴，法國大革命時波旁王朝也有戒嚴，1936年日本政爭也曾在東京宣布戒嚴，蔣家跟發明沾不上邊。

蔣萬安今天也被問及看法，蔣說，邰哥有他幽默表達的方式，還是很希望能跟邰智源合作，一起合作推動戒菸的運動。

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