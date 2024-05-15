快訊

日本泡沫經濟瘋蓋摩天大樓 2大陰影讓苦果留下一代

MLB／大谷翔平遭竊5億元案 水原一平首次出庭「不認罪」

手機打字方式偷偷暴露年齡！用「這根手指」的你可能早已年滿65歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邰智源受邀當戒菸大使酸「戒嚴他們家發明」 蔣萬安大氣回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）在研考會主委俞振華（左）等幕僚陪同下，上午啟程從松山機場出發訪日4天，在機場接受媒體採訪。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）在研考會主委俞振華（左）等幕僚陪同下，上午啟程從松山機場出發訪日4天，在機場接受媒體採訪。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安去年邀藝人邰智源擔任戒菸大使，不過邰最近被問到最新進度時表示，「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的。」引發熱議。身為蔣家後代的蔣萬安今被問及此事，是否覺得被政治消費？蔣大氣回應，表示邰哥有他幽默表達的方式。

是否影響邀約拒菸大使？蔣萬安說，市府還是很希望能跟邰智源合作，一起合作推動戒菸的工作。

邰智源去年在社群貼出多張中正紀念堂未禁菸照片，還稱多棵樹木被砍設吸菸區，引發熱議，甚至一度還轟台北市政府，被網友糾正中正紀念堂是中央管，非台北市政府管。邰智源道歉後，蔣萬安也邀請邰智源擔任北市戒菸大使。

不過對於邰智源近日稱「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的」，有網友回，唐朝李商隱詩就曾提戒嚴，法國大革命時波旁王朝也有戒嚴，1936年日本政爭也曾在東京宣布戒嚴，蔣家跟發明沾不上邊。

蔣萬安今天也被問及看法，蔣說，邰哥有他幽默表達的方式，還是很希望能跟邰智源合作，一起合作推動戒菸的運動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 蔣萬安 邰智源

延伸閱讀

柯文哲魚果市場等3案列被告 蔣萬安：不希望改建受影響

吳釗燮「林北說」惹議被護稱口頭禪？蔣萬安：有失言的感覺

蔣萬安啟程訪日 將拜會東京都知事小池百合子

談賴清德「空白4個月」 蔣萬安：維持朝野溝通有助國政

相關新聞

山地印象音樂會掀波 原民議員：北市國應該多學學全民原教

台北市立國樂團「山地印象」音樂會5月19日登場，近日卻因主題、節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批刻板印象，北市國事後發布...

邰智源受邀當戒菸大使酸「戒嚴他們家發明」 蔣萬安大氣回應

台北市長蔣萬安去年邀藝人邰智源擔任戒菸大使，不過邰最近被問到最新進度時表示，「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的。」引發...

山地印象音樂會挨批刻板印象 原民怒：誰跟你閒暇都在天籟般歌舞？

台北市立國樂團周日舉辦售票音樂會，然而主題「山地印象」與節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批，有臉書粉專諷號稱台灣第一個專...

北市聯醫長照床 沒算到護理員缺口

台北市長蔣萬安競選時推出「長照三箭」，承諾6個月增加聯醫500張長照床，但根據聯醫規畫，推估到2026年前僅能設置400...

北市天然氣逆止閥 明年地面化

台北市議會工務委員會昨天視察道路挖掘管理中心，由於去年發生多起天坑事件，議員關心管線施工、圖資狀況及天然氣管線逆止閥的提...

一殯精華地沒規畫？ 北市議員：難怪滿頭包

北市第一殯儀館已除役，因位於精華地，未來如何使用受到關注。市議員游淑慧昨天在議會民政部門質詢指出，一殯4000多坪的土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。