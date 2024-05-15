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山地印象音樂會掀波 原民議員：北市國應該多學學全民原教

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立國樂團的「山地印象」音樂會文案挨批原住民刻板印象。圖／取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」
台北市立國樂團的「山地印象」音樂會文案挨批原住民刻板印象。圖／取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」

北市立國樂團「山地印象」音樂會5月19日登場，近日卻因主題、節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批刻板印象，北市國事後發布道歉聲明並在售票網修正內容，卻未更正臉書粉專上月發布的海報。北市原住民議員認為，「山地」作為主題是在走回頭路，用字遣詞傷害到原民情感，道歉是應該的，建議北市國應多學學全民原教。

音樂會節目介紹提及，「居住在台灣的16個原住民族......他們生性粗獷豪邁，樂天安命；每每節日、工作或閒暇時，總以天籟般的嗓音及歌舞來自娛及娛人。三位作曲家親遊阿里山或多年蒐集......一場原味十足的『山地印象』，您非聽不可。」

臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」版主Ispalakan Umav指出，1991年作品「山地印象」光標題已經反映其時代，沒想到30多年後，2024年文案還在毫無進步的繼續傳承刻板印象。售票頁面文案經改過，依然保留原住民16族他們總在歌舞表演這種描述，真的是很堅持。

北市山地原住民議員李傅中武說，北市國指揮鄭立彬非常支持原住民音樂、文化，自己樂見加入原住民元素，也不諱言音樂會標題不妥，「山地」感覺是不了解原住民努力走過的正名之路，用字遣詞不經意傷害到原住民情感，「應該多學學全民原教」，建議使用原民印象、祖靈印象較適合，也可詢問主管機關原民會等，避免觸碰禁忌。

北市平地原住民議員李芳儒認為，北市國將刻板印象「山地印象」作為主題，是在走回頭路，滿不恰當；文案的形容也只能說是原住民的一個現象，不能代表全部。現在已經沒有在講山地，北市國應該要正名，例如原住民音樂、布農族音樂等印象來推廣，「他們道歉是應該的，族人接受，我也會接受，若族人有意見，我也會意見。」

台北市立國樂團「山地印象」音樂會5月19日登場，近日卻因主題、節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批刻板印象。圖／取自臉書「臺北市立國樂團」
台北市立國樂團「山地印象」音樂會5月19日登場，近日卻因主題、節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批刻板印象。圖／取自臉書「臺北市立國樂團」
臉書粉專版主Ispalakan Umav發現，臺北市立國樂團修改售票網文案，卻仍保留原住民歌舞表演等描述。圖／取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」
臉書粉專版主Ispalakan Umav發現，臺北市立國樂團修改售票網文案，卻仍保留原住民歌舞表演等描述。圖／取自臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin 」

北市 原住民 音樂會

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