透過虛擬實境 訓練學生地震避災

國內近期地震連連，國立台灣師範大學開發地震應變逃生虛擬實境系統，新北教育局搶先取得授權，提供中小學師生使用，訓練孩子遇地震時的直覺反應進而避災。台師大副校長宋曜廷說，結合心理學、情境開發的系統，盼在災害來臨時做出正確反應。

教育局長張明文說，新北現有300校為防災校園，已在防災教育上建立穩固基礎，此次與台師大合作，讓大學研究成果應用在中小學，面對災害能更熟練以達防災效果。未來除攜手防災教育輔導團，也會結合校內水保或防災教室，逐步擴展至全市學校。

開發系統的台師大教授洪榮昭說，系統導入多種教育理論，透過沉浸式虛擬實境技術，讓使用者在虛擬情境中也能真實模擬地震發生的各種情況，同時採用鷹架概念、評量機制，訓練正確逃生技能，降低地震發生時的錯誤反應；系統有分項訓練、情境模擬兩種模式，使用者可自行調整個人化學習。

北大國小6年級學生羅梓洵說，在動手操作過程彷彿身歷其境，獲得豐富的地震知識和實用技能。頂埔國小6年級學生楊喬詅提到，有個關卡設計5個家裡不同環境，包含客廳、廚房、浴室、浴缸和房間，考驗臨場反應，學習到地震來臨時，最重要是保護頭部和注意掉落物。