居民抗議麥仔園徵收案 新北：持續溝通

新北市政府有意在三峽區進行「麥仔園地區都市計畫」，居民不滿家園被徵收，昨天國土計畫審議專案小組會議開會前，居民聚集市府前抗議，要求落實農地農用政策，議員也來聲援。城鄉局指出，麥仔園地區新訂都市計畫類型引導地方發展，有助升級地方生活圈，會持續溝通凝聚共識。

麥仔園地區是位於北大特區東側、農改場南側、三峽河範圍線西側的新訂都市計畫區域，占地面積約118公頃。現況除農地，還有少許住宅、違章工廠，市府配合捷運三鶯線，規畫商業、住宅等用地，遭在地居民反對，計畫一度暫緩。

市府昨開國土計畫審議專案小組會議，當地龍埔里自救會居民集結抗議，憂心在特定農業區蓋捷運車站及維修場，擴大徵收農業用地蓋商業住宅大樓是破壞農田。居民不滿龍埔里農業區已被徵收5次，違反全國國土計畫農地維護管理原則，農民喪失賴以維生的農地。

市議員林銘仁昨到場聲援，喊話要政府尊重民意，別一意孤行。城鄉局回應，麥仔園地區新訂都市計畫類型引導地方發展，能強化商業服務機能，也是落實綠色運輸、充實公共服務設施，配合新北市產業發展政策輔導未登記工廠合法化，有助引導未來都市發展動能，健全鄰里生活型態，會持續傾聽地方意見，盼創造地主、公眾和市府三贏局面。