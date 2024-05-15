新聞眼／無理客訴挫折多 司機：「不如去載貨」

面對公車司機人力荒，各界努力尋求解方，薪資固然是重要因素，但駕駛員龐大的工作壓力，超時工作時有所聞，「無理客訴」更是壓垮駱駝最後一根稻草。司機不是乘客的僕人，都是為一份薪水養家，合理的排班制度、薪資與尊嚴，才是留人留心關鍵。

為彌補人力缺口，各縣市祭出加碼補貼措施，雙北也醞釀爭取調整薪資，業者更把希望寄託到外籍人士、新住民，雙北業者日前向中央喊話，呼籲開放外籍人士擔任駕駛員，不過公車司機需要面臨複雜交通情況，還有風土民情、乘客接受度等挑戰，開放外籍人士困難重重，目前僅有與台灣文化較近的中國大陸新住民，近年開始投入公車司機職場。

歸根究柢，想要留下人才最重要還是工作環境，全台各地推出優惠月票，鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，照理來說應該前景光明，新北公車平均運量也恢復到疫情前9成以上水準，但疫情期間流失的人力卻沒回來，讓不少司機需要超時工作。

公車司機每天面對形形色色客人，「客訴」是許多司機的痛，有司機透露，常遇過站不停投訴，或遭指責態度不佳，甚至被貼到社群公審，面對無理刁民難免感到挫折，心想「不如去載不會投訴的貨物」。

工作不是生活的全部，年輕一輩駕駛期待有完善的休假、排班制度，許多人寧可多休陪伴家庭，也不要多領加班費。業者透過加薪留才，也該重視工作環境，照顧好員工身心需求，並提升司機的工作尊嚴，社會也要給予理解與尊重，司機才有更多熱情為乘客創造幸福感。