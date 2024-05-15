新北公車司機荒 議員促給補貼留人

新北公車人車比0.99，一輛公車無法配置到一名司機，雙北公車運量因1200月票提升，人力雪上加霜，各縣市紛紛祭出政策手段搶人，台中、竹市補貼司機每月4000元，台南公車司機任職滿1年每月加領1至4萬元，桃園推出培訓給薪等新政策。新北議員質詢要求交通局除補貼薪資與強化培訓制度，應將「駕駛健康」與「勞檢結果」納入公車評鑑，正視司機荒問題。

首都客運總經理李建文證實業者希望在今年檢討運價，爭取為司機、技工、站管人員調薪，人力問題先求補足，再增加人數。李建文說，目前新北公車駕駛平均薪資6萬5千元，如果是7休1班表，月薪可望到8萬元。新北市交通局表示，薪資、燃油價格都是運價調整項目，皆可納入討論。

公車運量在疫情過後逐漸恢復水準，卻面臨司機難尋窘境，新北公車駕駛人車比平均0.99，市議員黃心華指出，各縣市政府以津貼、補貼等誘因搶人，新北缺乏應對措施，恐造成司機外流，衝擊服務品質。

雙北公車票價一段票15元，但業者營運的「運價」，關乎政府每年補貼金額多寡，每兩年可由公會提出檢討；2022年因應疫情，新北市運價調整到23.63元，近年司機人才難募，不少人寧願去跑貨車或外送，也不願一整天綁在公車上，加上客訴等壓力，人愈來愈難找。

黃心華建議，人車比至少要到1.5，才能穩定服務品質，若缺乏應對措施，擔憂公車司機外流至其他縣市，導致勞動條件惡化，陷入惡性循環。

建議市府除補貼薪資、強化培訓制度，交通局應將「駕駛健康」與「勞檢結果」納入評鑑，監督客運業者改善駕駛的勞動環境。

交通局長鍾鳴時指出，目前公車司機人車比在市區情況稍好，偏遠地區司機荒較嚴峻，今年多次與公車業者溝通，對業者反映薪資與物價調漲部分，都可納入由業者提出的運價討論。

鍾也說，雙北公車司機薪資水平比起其他縣市並不遜色，相關培訓、福利，雙北業者也有在做，新北市勞工局、原民局有合作培訓，多管齊下解決司機荒困境。