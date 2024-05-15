看見幸福台灣／新北市長侯友宜 六面向翻轉風貌

新北市人口居全台之冠、地理樣貌多變、族群文化多元、人文藝術底蘊豐富，新北市長侯友宜表示，要建構一個宜居城市，並兼顧社會關懷與教育文化，要讓市民朋友不分族群都能在地深耕，邁向穩定且永續的未來。

侯友宜表示，為接軌國際趨勢，新北市以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）作為施政核心方針，國內作為先鋒帶動各縣市參與全球進程，對外持續以城市治理經驗和國際交流。新北市也首創全台第一本、全球第十本的「地方自願檢視報告」（Voluntary Local Review, VLR），向世界揭示永續決心，攜手國際夥伴實踐普世價值。

侯友宜說，新北市展現SDGs「不遺留任何一人」的精神，如推動惜食分享，實踐消弭飢餓、責任消費與生產、氣候行動等目標；率全台之先加入「脫煤者聯盟」，陸續完成燃煤機具退場、打造八里淨零碳示範區及三重第二行政中心規劃碳中和，追求「韌性永續」；並加入環境永續平台 Environmental Insights Explorer（EIE），運用數據推動減碳政策；同時倡議兩性平權，如市府局處首長至少三分之一由女性擔任，讓性別政策考量更全面。

侯友宜也強調，「人民在哪，市府團隊就在哪」，提出「利民」、「便民」、「愛民」的新三民主義，站在民眾角度思考政策方向。因此，自2019年起於各區舉辦行動治理座談，侯友宜每一場都親自率隊參加，與里長們直接雙向溝通，傾聽第一線民意，理解人民需求，同時重新審慎不合時宜的規範，持續簡化行政程序，以最快的行政效率為民服務。

為打造「安居樂業」的幸福城市，侯友宜提出2030願景工程，透過「新聯結」、「新美學」、「新創生」、「新領導」、「新趨勢」、「新住民」六大面向翻轉新北城市風貌。

同時，從產業布局、居住環境、觀光休閒及交通軌道建設方面著手，建構以板橋、三重、新莊三大發展軸心，以捷運三環六線，串接三條微笑曲線、以及六大產業園區希望能為新北市帶來發展新契機，打造世界一流的宜居城市。