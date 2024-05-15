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看見幸福台灣／新北…光榮城市 安居樂業

經濟日報／ 本報綜合報導
新北市府要打造新北成為接軌國際的光榮城市。 新北市政府／提供
新北市府要打造新北成為接軌國際的光榮城市。 新北市政府／提供

新北市界接桃園、基隆、台北，為北台灣的中心，近年軌道建設陸續到位，交通便利性與生活機能俱佳，在新北市府「安、居、樂、業」的政策目標下，要打造新北成為接軌國際的光榮城市。

在2023縣市幸福指數大調查中，新北市幸福指數總分42.82分，排名第17。其中政府統計指數排名亮眼，屬前段班，包含服務可近性、健康、收入、教育等指標，皆在全台名列前茅。

新北市長侯友宜先前提出新北2030願景，並以SDGs（永續發展目標）為指導原則，採簡政便民、行動治理、智能城市等施政方向，要打造「安、居、樂、業」的幸福城市，端出的施政成果與調查結果不謀而合。例如表現最佳的服務可近性（家戶連網比率），排名居各縣市第二，可歸功於新北市推動智能城市，並透過Ｅ化、縮短數位落差等方式，打造智慧安全城。

在健康指標方面，新北的零歲平均餘命在全台排名第三，反映出近年新北市在提升醫療品質、完善高齡照護等政策方面頗有成效。

在收入指標（每人可支配所得）方面，新北在全台排名第四。新北市政府近年推動寶高智慧產業園區，為市府睽違20年來第一座自建的五星級智慧產業園區，自2021年3月啟動招商，一年內進駐率即接近九成，更吸引鴻海等企業進駐、加碼投資，有效增加新北就業機會和刺激當地經濟發展。

另外還有新泰塭仔圳市地重劃，預計引進電子、資通訊產業；同時推動綠色產業，帶動淨零轉型。產業政策多管齊下，帶動就業機會，也提高市民可支配所得。

在民調指標方面，民眾滿意度最佳的一項為「環境品質」，排名全台第十。不過，民眾對工作狀況、健康狀況、工作與生活平衡、社會聯繫等項目，滿意度偏低，是未來市府團隊可多著墨的方向。

新北市政府近年加強公辦都更力道，例如新北都更處與新北住都中心合作推出「580專案計畫」，協助海砂屋或耐震能力不足且危險建物，辦理重建可行性評估、迅行劃定更新地區及啟動公辦都更徵求實施者等，加速重建。

新北市持續透過自行興建、公有地都更分回、容積獎勵、多元社福及都市計畫整體開發等方式，增加社宅存量。

公辦都更 幸福指數

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