一殯精華地沒規畫？ 北市議員：難怪滿頭包

北市第一殯儀館已除役，因位於精華地，未來如何使用受到關注。市議員游淑慧昨天在議會民政部門質詢指出，一殯4000多坪的土地中，約有2000坪土地未經徵收或未撥用取得，但市府至今沒有想法，連最簡單的財務規畫都沒有打打算盤，難怪蔣萬安市長「滿頭包」，這種市政團隊，令人難過。

對此，市府祕書長李泰興表示，之前府級有討論過，一是可能走都更，可能是徵收程序，如果徵收，包括後續變市府要自建，需要200、300億；若是都更，初估可以蓋兩棟，兩棟都有限高13層、地下3層。

北市民政局長陳永德表示，目前兩種方案，一是全區開發，用徵收，另外是不徵收，兩案都有討論過，也討論先做停車場或綠地使用。

殯葬處長張世昌表示，主責單位不只民政局和殯葬處，各種都討論過尚未定案，是要一併處理或分開也還在討論，另匯集地方上意見。

游淑慧追問2千多坪土地若徵收要編多少錢？但得不到答案。她批評，第一殯儀館除役，從蔣萬安上任前就決定，已經快2年，到現在最基本問題，這塊地是否要全區開發，尚未定案，連最基本的方向都沒確定，所以這2年進度是零。

她說，一殯是蔣萬安重要政策，但民政局沒有概念，祕書長不記得徵收需要多少錢？這麼重大政策，市府只說先當停車場、綠地，這麼精華的地，市民期待除役已經幾十年，但台北市府竟沒有想要變成亮點，也缺乏想法，竟連財務規畫都沒有。