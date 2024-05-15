北市天然氣逆止閥 明年地面化

台北市議會工務委員會昨天視察道路挖掘管理中心，由於去年發生多起天坑事件，議員關心管線施工、圖資狀況及天然氣管線逆止閥的提升進度。道管中心說，現在和水有關的管線，只要搶修過都會記錄點位，讓新工處比對，並以透遞雷達檢視，避免管線破損掏空路基；天然氣逆止閥部分，產發局有專案列管，預計2025年所有地底逆止閥提升至地面。

道管中心管理包括中華電信、天然氣、台電、自來水、汙水及軍方線路等，管線挖掘必須申請與監看。議員林珍羽表示，去年發生多起天坑事件，現場施工人員不清楚有哪些管線；議員陳賢蔚質疑管線圖資不精準，導致施工人員不知道挖破管線就直接回填。

過去北市曾發生瓦斯起火事故，依圖資比對卻找不到天然氣逆止閥，無法斷氣，造成滅火困難。林珍羽關心台北市4家天然氣業者是否提供圖資，有無交叉比對正確位置？避免意外發生時找不到逆止閥。

道管中心主任陳昭志表示，工務局整理所有和水相關的管線及曾經搶修過的點位，讓新工處可以比對，2015年以前的竣工圖會轉繪進入系統，所有管線的位置都能掌握；但部分管線可能不夠精準，像是中華電信早期圖資就不精確，只要任何單位有挖掘，都會要求回傳精準位置，正確率已達99%，誤差值在20公分以下。

陳昭志說，開挖過的管線都能精準定位，沒開挖過的也會有管線圖，現在各單位要做局部開挖，一定要有即時監控回傳畫面到道管中心，以利掌握開挖管線種類與狀況。

台北市截至今年4月底有2萬3065個天然氣逆止閥，逾3407個埋在地下。陳昭志指出，天然氣業者一定要把所有逆止閥圖資交給道管中心，並且定期巡察孔蓋，北市產發局以專案執行，要求2025年以前要把所有地下的逆止閥提升至地面，每個月列管提升記錄，施作後1個月內更新正確圖資。