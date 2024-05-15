北市聯醫長照床 沒算到護理員缺口

台北市長蔣萬安競選時推出「長照三箭」，承諾6個月增加聯醫500張長照床，但根據聯醫規畫，推估到2026年前僅能設置400多床，聯醫仍以急性照顧為主，維持一定比率空床調度。此外，議員也點出長照護理員及照服員不夠問題，「就算床夠，人也可能不夠」；衛生局長陳彥元坦承，薪資待遇上確實比不上私人機構或居服員，但會盡可能提升福利。

市議員昨天前往衛生局委託聯醫經營的廣慈長照住宿機構，該機構目前93床，但因人手不夠僅開32床。民進黨議員何孟樺表示，從目前狀況來看床數可以逐年達標，但是護理員、照服員卻留不住，衛生局、聯醫應想辦法留住人才，才能落實政見。

議員楊植斗說，廣慈的硬體非常不錯，最大問題出在護理師或照顧員，從廣慈案例來看，僅開設約三分之一床很可惜，雖然北市府針對護理人員提出加薪或績效獎金等，但還是不如私家看護或居家照服員，建議台北市立大學因應長照發展，設置護理系培育護理人才簽公費約補助學費、訓練，有助於北市長照發展。

陳彥元表示，2、3年前提出政策時，確實沒有預期會出現護理人力缺口，目前護理人員年薪約60至70萬元，盡可能提升福利以留住人才；聯醫還是一個急性照顧機構，布建長照床有一定極限，但會持續朝500床邁進，長照規畫的重心還是會放在非聯醫系統。

聯醫總院長蕭勝煌說，聯醫去年完成110長照病床，今年會開設179床，在有餘力狀況下逐年增加，預估2026年前可以達到400多床；病床布建須考量很多因素，包含婦產科、小兒科等特殊病房需分開，醫院占床率需控制在8成以下，以利隨時調度；若要短時間做到長照500床，因為會壓縮急性病床，對市民來說不公平。