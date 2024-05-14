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周處除三害取景地 新北市府將活化逾50年宿舍

中央社／ 新北14日電

新北市板橋區新民街6巷有1處閒置逾50年市府員工宿舍，電影「周處除三害」在此取景，國民黨籍新北市議員劉美芳昨日邀集相關單位勘查，未來將由青年局活化使用。

劉美芳辦公室昨天發布新聞稿，員工宿舍位在板橋區遠東百貨後方，但因為土地及建物所有權問題，長年閒置無法有效利用，如今外觀老舊，加上學校用地的使用分區限制，侷限活化利用種類。

她表示，電影「周處除三害」便在此地拍攝，但員工宿舍目前僅作拍攝場景較為可惜，要求市府研議活化，目前青年局同意進行建物結構勘查及外牆整理，讓此地不僅作為影視拍攝地，更作為青年人才培育中心。

青年局今天告訴中央社記者，去年7月接就進行老屋活化計畫，去年12月由專業建築師事務所完成可行性評估，接下來將舉辦地方說明會，導入地方青年發展需求，並持續爭取預算，進行活化。

青年局表示，將就0403地震後做宿舍結構評估，也會進行後續規劃方案。

宿舍 新北 青年

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