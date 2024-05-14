校地嚴重不足！綠議員爭取新北育林國中小擴建 教育局將申請用地變更

都市計畫區內國民中學每校面積不得少於2.5公頃，不過新北市樹林區育林國中僅1.99公頃，校地嚴重不足，民進黨新北市議員卓冠廷今天在議會質詢時指出，強調從前議員陳世榮到他，都持續爭取擴建，不能讓孩子一直在狹小的空間中學習。新北市教育局長張明文表示，已決定將學校旁樹林公兒三用地申請變更為教育用地。

卓冠廷表示，市府決定要將用地變更，未來勢必會碰到私有地徵收的問題，現有的東昇公園空間，如何與校園共融？讓附近居民能夠保有綠地公園來使用，是市府應該要優先注意的方向，市府會分階段處理嗎？

張明文表示，為解決育林國中小校地不足的問題，已規畫將公兒三用地變更成教育用地，預計七月底會提到都委會來討論，現階段先處理用地變更，後面校舍興建時，才有徵收的問題，因為比較複雜，會分階段來進行。

卓冠廷建議，育林國中小位處樹林市中心，附近建案多，是人口增加的區域，今年學生1154人比三年前陳世榮議員關心時的1144人，多了10人，這讓校園空間問題成為更急迫的課題。

卓冠廷也說，目前東昇公園是公有地，面積0.17公頃，公園左邊9塊是私有地面積0.5公頃，如果以近年成交價來看，全部徵收最起碼需要５億元以上，而且越晚做經費會越來越高，希望市府在確定擴校後，要更積極來推動。