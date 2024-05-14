新北私校上百師生食物中毒 餐盒食餘檢出「沙門氏菌」業者被送法辦

新北市裕德國際附設小學7日到台中市新社區校外教學，中午食用外購餐盒後，多人陸續出現不適症狀。台中市食安處據報，當天採集食餘檢體1件、環境檢體3件及人體檢體14件，今確認餐盒食餘檢出沙門氏桿菌陽性，加上亦獲悉新北市各醫院的臨床檢體有6人檢出沙門氏菌 ，因此今檢附相關資料，依涉違反食品安全衛生管理法將製作餐盒的國灃食品公司移送司法偵辦。

食安處說，當天活動中食用的餐盒是向國灃食品公司購買，國灃食品公司有自留一份共食安處採檢，後來檢出沙門氏桿菌陽性，截至目前該公司仍由食安處令其停業改善中。

另外，採檢的3件環境檢體是陰性，也尚有人體檢體尚在檢驗中。