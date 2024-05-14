李登輝故居源興居列紀念建築 新北將修復活用

新北市三芝源興居是已故前總統李登輝故居，一直難登錄歷史建築，最近經新北市文資委員會審議後登錄為紀念建築。文化局表示，將和建物所有權人協調並向中央提報爭取修復活用。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員鄭宇恩質疑，李登輝故居「源興居」應列文資法保護，以紀念台灣首任民選總統。

新北市文化局長張䕒育答詢說，文資審議委員會4月29日再次開會審議，會中已把源興居登錄為紀念建築，後續會和李登輝基金會及建物的所有權人進一步協調， 將向中央申請修復活化經費補助。

鄭宇恩表示，新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會，近年在審議三芝區「埔頭坑源興居」案，都未通過將源興居登錄為歷史建築或紀念建築等文化資產。

她表示，源興居是李登輝出生、成長的地方，紅磚牆與木門充滿歷史痕跡，雖不能列歷史建築，但仍高興源興居能登錄紀念建築，以紀念李登輝對台灣民主的貢獻。

張䕒育表示，源興居部分毀損且所有權人達32人，經登錄為紀念建築後，李登輝基金會同意提供部分修護經費，而文化局也會和所有權人協調後，依文資法向中央提報修復再利用計畫，以爭取經費進行活化再利用。