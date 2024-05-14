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汐止金龍里拼環境五星 推出藝術走廊植物銀行

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍里這次更是打造了藝術走廊及植物銀行的新創意，希望獲得考核人員的青睞，再拿下環境五星級認證。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍里這次更是打造了藝術走廊及植物銀行的新創意，希望獲得考核人員的青睞，再拿下環境五星級認證。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區里環境認證下里考核持續進行中，為了力拼五星級認證，每個里都賣力整理環境，其中金龍里這次更是打造了藝術走廊及植物銀行的新創意，希望獲得考核人員的青睞，再拿下環境五星級認證。

今(14)日市府環保局的考核人員到汐止區金龍里，從市民活動中心開始看，在騎樓就有創新作為，上方五顏六色的燈籠高高掛，是金龍里裝置藝術走廊。為了力拼五星級認證，金龍里每一次都推出新的創意，看完裝置藝術走廊，里長陳美麗帶著考核人員看的也是今年新推出的植物銀行，除了種不少植栽，也有水生植物，其中不少是民眾家裡種不活搬來的，金龍里每次都拿下五星級，不但顧環境衛生，還有創意，所以，考核的這一天，第一次參加環境認證的拱北里里長也來觀摩取經。

拱北里長蘇聰賢說，金龍里環境巷弄都整理的非常漂亮，今年來跟他們學習，將好的訊息帶回去拱北里，希望拱北裡也要成為模範里，把里內整理的乾乾淨淨漂漂亮亮。

金龍里長陳美麗表示，這是第10次參加，希望這次也能夠得到五星級的認證,每年都有一個創意,希望說一年都在求進步，義工跟鄰長讓他們有機會費盡心思，去想要做什麼才會創新，像這一次就做一個藝術走廊跟植物銀行，其中植物銀行都是請義工幫忙，然後每次也都有一些民眾，會把他們家裡的植物送到這邊來，然後義工有人就會幫忙照顧，等於是當個植物醫生的意思，讓植栽可以再繼續的存活下去，然後民眾就會來再拿回去。

陳美麗認為新北市政府辦這個活動很好，讓志工義工跟鄰長，可以連結他們的一個向心力，然後大家共同來經營金龍里，讓居住環境更好。

汐止 義工

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