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汐止北峰國小通學路更安全 電纜地下化拓寬人行道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北峰國小週邊人行道拓寬，還有電纜地下化拔除電線杆，讓行人、還有學童都有更舒適安全的通行空間。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北峰國小週邊人行道拓寬，還有電纜地下化拔除電線杆，讓行人、還有學童都有更舒適安全的通行空間。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北峰國小週邊的中興路、福德一路，電線桿林立，也讓原本就不寬的人行道變的更窄更難走，而在去年進場施工後，終於在這個月全部完工，包括人行道拓寬，還有電纜地下化拔除電線杆，讓行人、還有學童都有更舒適安全的通行空間。

中興里長蔡振國說，之前中興路、福德一路和環河街，人行道窄又破破爛爛，造成學童行走不方便，尤其下雨天拿傘會打到很不方便，重新整修也很感謝學校願意把地讓出來圍牆退縮，讓人行道變寬，爭取了兩年半終於完工，現在電纜地下化還有拓寬人行道、還有公車亭也加大拓寬，行人還有孩子行的又舒適又方便，另外，還有天橋重新粉刷之後，學生上下課學生走天橋，變得很舒適又安全。

北峰國小校長劉國華指出，感謝中央及地方里長以及議員，對於北峰國小週邊行人行走環境的改善，經過了一段時間的施工之後，也在學校的百年校慶之前，就已經完工，給學校的小朋友們一個很優質的更友善的行走環境。

新北市議員張錦豪表示，中興路跟福德一路也就是北峰國小的兩側人行道，已經順利的讓電桿下地以外，兩側的候車亭也全部都更新，另外圍牆退縮空間，讓行人在中興路上走路能夠更安全舒適，有一個開闊的空間，還有在里長的支持下，也將天橋重新上色油漆，配合學校的百年校慶，做一個整體性的搭配，目的就是讓汐止大社后地區有一個更舒適更開闊的行人在走的空間，視覺上也更乾淨明亮。

人行道 汐止 行人

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