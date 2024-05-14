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淡水福德里歡慶母親節 魔術表演花藝DIY媽媽開心

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區福德里舉辦了感恩母親節愛的花藝DIY活動，讓所有的母親過一個難忘的開心回憶。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區福德里舉辦了感恩母親節愛的花藝DIY活動，讓所有的母親過一個難忘的開心回憶。 圖／紅樹林有線電視提供

五月份是一年一度的粉紅媽咪母親節了，為了讓辛苦的媽媽們能夠感受到子女的孝心，新北市淡水區福德里，里長吳穎綸於里內舉辦了感恩母親節愛的花藝DIY活動，一開始還邀請到了亞特大型魔術秀，魔術師在台上也邀請在場的媽媽們上台體驗變魔術，加上花藝DIY，讓所有的母親過一個難忘的開心回憶。

福德里長吳穎綸表示，活動現場還有許多的二手市集攤位，里長也號招許多志工來參與讓這場活動充滿富豐的內容，里長表示，在充滿溫馨的五月感恩季裡，歡慶母親節，這次與臺北基督學院共同合作，特舉辦母親節活動，用大小朋友都喜愛的有趣魔術秀表演，來讓在場有的是三代同堂一起歡樂過節日，而現場市議員與立委也共同來參與感受這溫馨的氣氛。

現場有許多里民也都來參與並且表示，能夠帶著媽媽來感受子女的孝心，也讓媽媽過一個開心的母親節。福德里長 吳穎綸說這次活動一開始有社區成果發表，還邀請到許多的攤位進行二手市集，最後的花藝DIY教大家用康乃馨做成可以帶回家中擺飾的美麗花朵，也讓媽媽們過一個開心又精彩豐富的母親節。

母親節 淡水 花藝

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