淡水福德里歡慶母親節 魔術表演花藝DIY媽媽開心
五月份是一年一度的粉紅媽咪母親節了，為了讓辛苦的媽媽們能夠感受到子女的孝心，新北市淡水區福德里，里長吳穎綸於里內舉辦了感恩母親節愛的花藝DIY活動，一開始還邀請到了亞特大型魔術秀，魔術師在台上也邀請在場的媽媽們上台體驗變魔術，加上花藝DIY，讓所有的母親過一個難忘的開心回憶。
福德里長吳穎綸表示，活動現場還有許多的二手市集攤位，里長也號招許多志工來參與讓這場活動充滿富豐的內容，里長表示，在充滿溫馨的五月感恩季裡，歡慶母親節，這次與臺北基督學院共同合作，特舉辦母親節活動，用大小朋友都喜愛的有趣魔術秀表演，來讓在場有的是三代同堂一起歡樂過節日，而現場市議員與立委也共同來參與感受這溫馨的氣氛。
現場有許多里民也都來參與並且表示，能夠帶著媽媽來感受子女的孝心，也讓媽媽過一個開心的母親節。福德里長 吳穎綸說這次活動一開始有社區成果發表，還邀請到許多的攤位進行二手市集，最後的花藝DIY教大家用康乃馨做成可以帶回家中擺飾的美麗花朵，也讓媽媽們過一個開心又精彩豐富的母親節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言