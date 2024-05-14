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師大博碩生陪伴石門區長輩 動健康、做卡片過佳節

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
師範大學健康促進與衛生教育學系博碩班的師生來到馨窩長者關懷據點石門尖鹿站，帶來一系列的活動，要跟長輩度過溫馨的母親月。 圖／紅樹林有線電視提供
師範大學健康促進與衛生教育學系博碩班的師生來到馨窩長者關懷據點石門尖鹿站，帶來一系列的活動，要跟長輩度過溫馨的母親月。 圖／紅樹林有線電視提供

銀髮人口比例攀升，台灣逐步進入高齡化社會，師範大學健康促進與衛生教育學系開設的高齡健康與照護研究課程，一群博碩班的師生來到馨窩長者關懷據點石門尖鹿站，帶來一系列的活動，要跟長輩度過溫馨的母親月。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬指出，有趣的是帶領這群博碩班師生來到現場的老師，被長輩們一眼認出，原來是之前在聖約翰科大樂齡福祉與健康促進系的系主任，現在到師大任教，又再度把資源帶到馨窩長者關懷據點石門尖鹿站，這樣讓長輩們相當開心與感動。

在陪伴長輩的過程中，用長輩熟悉的音樂動健康，手作康乃馨卡片與妝點杯子蛋糕，讓長輩在師大師生的陪伴下度過一場特別的母親節，而馨窩長者關懷據點石門尖鹿站也期待這群熱情的師生能夠常常來，一起開心活動延緩老化。

主任 石門 長輩

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