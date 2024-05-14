師大博碩生陪伴石門區長輩 動健康、做卡片過佳節
銀髮人口比例攀升，台灣逐步進入高齡化社會，師範大學健康促進與衛生教育學系開設的高齡健康與照護研究課程，一群博碩班的師生來到馨窩長者關懷據點石門尖鹿站，帶來一系列的活動，要跟長輩度過溫馨的母親月。
馨窩長者關懷據點主任林淑芬指出，有趣的是帶領這群博碩班師生來到現場的老師，被長輩們一眼認出，原來是之前在聖約翰科大樂齡福祉與健康促進系的系主任，現在到師大任教，又再度把資源帶到馨窩長者關懷據點石門尖鹿站，這樣讓長輩們相當開心與感動。
在陪伴長輩的過程中，用長輩熟悉的音樂動健康，手作康乃馨卡片與妝點杯子蛋糕，讓長輩在師大師生的陪伴下度過一場特別的母親節，而馨窩長者關懷據點石門尖鹿站也期待這群熱情的師生能夠常常來，一起開心活動延緩老化。
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