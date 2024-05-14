北海岸媽祖文化祭開跑 發揚慈悲精神辦捐血

全台唯一海岸遶境「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」於金包里慈護宮前廣場開跑，邀請表演團隊以及關懷據點的長輩演出，為北海岸媽祖文化祭增添熱鬧，發揚慈悲精神推出「慈護媽祖號召捐血義賣做公益」，也為即將到來的海岸行腳遶境活動暖場。

金山區公所主秘陳其泓表示，金包里二媽行腳野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，今年活動有3大亮點，報名者有機會抽到限量媽祖造型氣球及光明燈；而沿路則有「明星級的點心攤」，讓來行腳的信眾不僅可以欣賞北海岸沿途美景，也能嘗遍金山美食。

金包里慈護宮董事長游忠義說，媽祖文化祭開跑時也發揚媽祖慈悲為懷精神，推出「慈護媽祖號召捐血義賣做公益」，活動結束總共有157人捐出超過兩百袋熱血，感謝大家一起為即將登場的5月22日金山全境祈安大遶境及5月23日二媽行腳野柳媽祖洞祭典活動暖身。