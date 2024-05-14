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北市「水舞嘉年華」布幕遭吹壞 2人爬橋搶救影片曝…4違規開罰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市舉辦的首屆 「台北水舞嘉年華」5月8日活動現場的布幕遭強風吹壞，2名工人為了搶救卸除布幕，沒戴安全帽、沒有安全帶，就冒險爬上數層樓高的彩虹橋，險象環生。圖／議員王欣儀提供
台北市舉辦的首屆 「台北水舞嘉年華」5月8日活動現場的布幕遭強風吹壞，2名工人為了搶救卸除布幕，沒戴安全帽、沒有安全帶，就冒險爬上數層樓高的彩虹橋，險象環生。圖／議員王欣儀提供

北市舉辦的首屆 「台北水舞嘉年華」5月1日登場，台北市議員王欣儀下午在議會質詢指出，5月8日活動現場的布幕遭強風吹壞，2名工人為了搶救卸除布幕，沒戴安全帽、沒有安全帶，就冒險爬上數層樓高的彩虹橋，險象環生。北市勞檢處表示，已違反4項法令，已移請勞動局裁罰3萬至30萬元。

王欣儀說，北市有設「水舞緊急應變中心指揮群組」但擔任總指揮的副秘書長林哲宏，只有水舞開、閉幕才擔任總指揮，她質疑，其他緊急事故發生就不需要總指揮？活動期間發生事故一概不負責？應變中心的指揮功能完全失靈。

王欣儀指出，她接獲民眾提供5月8日彩虹橋上的投影布幕因受到強風影響破損的影片及照片，施工廠商當時派人上去卸除布幕，其中一名工人未繫安全帶，另一名工人則是未繫安全帶，也未戴安全帽，明顯違反勞安；她說，一個由市府舉辦的大型活動，結果卻讓市民見識到市府對勞工安全的最壞示範。

北市勞檢處處長梁蒼淇表示，工人爬上彩虹橋上，在高度2公尺以上作業，未使勞工使用安全帶、安全帽，雇主違反職業安全衛生設施規則第281條第1項，後續將予以裁罰3萬，最重可罰30萬罰款，同時要求改善。

另外，勞檢處也同時查出該公司「未訂定安全衛生工作守則」、「未使勞工接受安全衛生教育訓練」、現場也「未派駐職業安全衛生業務主管」，這部分要求該公司1個月內完成改善，未改善才開罰。

台北市舉辦的首屆 「台北水舞嘉年華」5月8日活動現場的布幕遭強風吹壞，2名工人為了搶救卸除布幕，沒戴安全帽、沒有安全帶，就冒險爬上數層樓高的彩虹橋，險象環生。圖／議員王欣儀提供
台北市舉辦的首屆 「台北水舞嘉年華」5月8日活動現場的布幕遭強風吹壞，2名工人為了搶救卸除布幕，沒戴安全帽、沒有安全帶，就冒險爬上數層樓高的彩虹橋，險象環生。圖／議員王欣儀提供

北市 工人

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