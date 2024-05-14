防剴剴案惡保母虐童 北市實地訪視將再加「視訊」為輔

「剴剴案」引發社會關注，北市議員王欣儀下午在議會質詢時建議，針對保母的訪視，除了實地面訪，應另加上「視訊」訪視，因為透過手機等視訊，可以看到小朋友的神情、身體外觀有無異樣，避免憾事再次發生。對此，社會局長姚淑文承諾，會以實地訪視為主、視訊為輔。

王欣儀指出，北市目前共有合格保母4千200多人，總收托兒童約有5400人。在剴剴案發生後，北市府將面訪保母次數從原本1年4次，增加為1年6次，且是由三方共訪，也就是收出養社工、個管社工、居家托育服務中心，但像針對「剴剴」這種特殊個案的目前北市仍有4案，因為父母不會帶回，若發生問題無法立即察覺。

她說，自112年12月為止，北市居家托育服務中心的督導及訪視員共76人，平均每位訪視人員需要管理及訪視的人數是57人。在現有督導及訪視員人力、時間有限的情況下，市府應在正式的家訪之外，透過「視訊訪視」來加強訪視的頻率及強度。

王欣儀舉例，剴剴案中保母因為確診等緣故，將訪視時間延後，結果在訪視前的空窗期就發生憾事。因此在各種狀況導致無法直接面對面訪視時，現今科技發達，人手一機，透過視訊的式，至少可以看到小朋友的神情、身體外觀有無異樣，可做為「多元訪視」的一環。

社會局長姚淑文指出，居托人員在訪視保母的工作過程當中，仍然會以「實地」訪視為主，但是一些較為臨時的狀況，導致無法進行實地訪視時，會輔以「視訊」來進行訪視工作，目前確實社會局已經在討論並研擬可行性，將在下一次托育制度管理委員會中討論。

姚淑文說，目前沒有馬上實施視訊訪視，主因是視訊的視角可能仍不夠完整，仍會以現有的實地訪視為主，並且輔以視訊訪視，未來會持續研擬可行性。

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