快訊

撤告換取朱立倫出席520總統就職典禮？鄭文燦道出原委

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

北市一殯除役規畫沒想法？藍議員也看不下去：難怪蔣市長滿頭包

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市立第一殯儀館除役，拆除時間將延後2個月，預計6月開拆。本報資料照片
台北市立第一殯儀館除役，拆除時間將延後2個月，預計6月開拆。本報資料照片

北市第一殯儀館已除役，因位於台北市精華地，未來如何使用受到關注。議員游淑慧下午在議會民政部門質詢指出，一殯4000多坪的土地中，約有2千坪的土地未經徵收或未撥用取得，但市府沒想把這變亮點，至今沒有想法，連最簡單的財務規畫都沒有打打算盤，難怪蔣萬安市長「滿頭包」有這種市政團隊，令人難過。

對此，市府祕書長李泰興表示，之前府級有討論過，一是可能走都更，可能是徵收程序，如果徵收，包括後續變市府要自建，需要200、300億。若是都更，初估可以蓋兩棟，兩棟都有限高13層、地下3層。

北市民政局長陳永德表示，目前兩種方案，一是全區開發，用徵收，另外是不徵收，兩案府級有討論過，也討論先做停車場或綠地使用，是由府級決定。

殯葬處長張世昌表示，主責單位不只民政局和殯葬處，各種都討論過，都未定案，是要一併處理或分開，都還在討論，另匯集地方上意見。

因游淑慧追問2千多坪土地若徵收要編多少錢，現在的市價不得了，但得不到答案，她批評，第一殯儀館除役，從蔣萬安上任前就決定，已經快2年，到現在最基本的問題，這塊地要全區開發，還是不徵收，都沒決定，連最基本的政策都沒確定，所以這2年的進度是零。

她說，一殯是蔣萬安重要政策，但民政局沒有概念？祕書長不記得徵收需要多少錢？這麼重大政策，市府只說 先當停車場、綠地，這麼精華的地，市民期待除役已經幾十年，但台北市府竟沒有想要變成亮點？也沒想法？竟連最簡單的財務規畫都沒有。

北市 第一殯儀館 蔣萬安

延伸閱讀

反擊柯文哲嗆沒牌 游淑慧舉這2案：怎有權利金怪現象？

520不同調...蔣萬安出席未定 議長戴錫欽將出席並赴國宴

議會專案調查京華城容積案 游淑慧：柯市府有2次煞車機會卻沒做

京華城案柯文哲私人行程政風處調查？ 蔣萬安：有向廉政署彙報

相關新聞

北市一殯除役規畫沒想法？藍議員也看不下去：難怪蔣市長滿頭包

北市第一殯儀館已除役，因位於台北市精華地，未來如何使用受到關注。議員游淑慧下午在議會民政部門質詢指出，一殯4000多坪的...

北市山限區都更都審原則今公布 高度放寬逾130個社區受惠

北市力推都更加速，去年12月修正公布「台北市都市更新自治條例」，開放位處非地質敏感區山坡地、山限區內危險建物可都更，但超...

520總統就職「道具設置及夜校作業」 15日起凱道連2天交管

520倒數六天將至，中華民國第十六任總統副總統就職籌備會明日起，2天內處理慶祝大會道具設置及夜校作業，轄區警方今天公布總...

避免救災找嘸天然氣閥門 北市2025年逆止閥要在路面

台北市議會工務委員會今安排視察道路挖掘管理中心，由於去年發生多起天坑事件，議員關心管線施工與圖資狀況，以及天然氣管線逆止...

板橋核定海砂屋都更 民代盼公辦都更協助震災重建

新北市存在許多老舊房屋有海砂屋問題，板橋一處富豪社區屋齡超過30年，泥塊掉落被鑑定為海砂屋，日前新北市都更處核定發布實施...

聯醫長照500床短期跳票原因曝 議員點出關鍵：人力不足

台北市長蔣萬安競選時推出「長照三箭」承諾6個月增加聯醫500張長照床，但根據聯醫規畫，目前推估到2026年前僅能設置40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。