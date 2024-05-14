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520總統就職「道具設置及夜校作業」 15日起凱道連2天交管
520倒數六天將至，中華民國第十六任總統副總統就職籌備會明日起，2天內處理慶祝大會道具設置及夜校作業，轄區警方今天公布總統府周邊道路實施交通管制路線圖，提醒用路人配合員警指揮或是提前改道。
中正警一分局指出，15日晚上11時至16日晚上10時，將於中正區總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路、貴陽街、懷寧街等路段實施夜校，並於寶慶路辦理道具設置作業。
警方指出，15日晚上11時至16日凌晨4時辦理第二次夜校，活動範圍為衡陽路以南、公園路以西、愛國西路以北、博愛路以東，管制路段如下：凱道（重慶南路至公園路）、貴陽街（博愛路至公園路）、寶慶路（博愛路至懷寧街）、重慶南路（衡陽路至愛國西路）、懷寧街（衡陽路至貴陽街）；16日凌晨4時至晚上10時辦理道具設置作業，管制寶慶路（重慶南路至懷寧街）南側2線車道。
警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，台北市公共運輸處已協調公車業者配合改道行駛。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽；另請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間。
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