避免救災找嘸天然氣閥門 北市2025年逆止閥要在路面

台北市議會工務委員會今安排視察道路挖掘管理中心，由於去年發生多起天坑事件，議員關心管線施工與圖資狀況，以及天然氣管線逆止閥提升進度。道管中心說，現在和水有關的管線，只要搶修過都會記錄點位，讓新工處比對，並以透遞雷達檢視，避免管線破損掏空路基；天然氣逆止閥部分，產發局有專案列管，預計2025年把所有地底逆止閥提升至地面。

道管中心管理台北市地面下所有管線，包括中華電信、天然氣、台電、自來水、汙水及軍方線路等，所有管線挖掘也必須申請與監看。議員林珍羽表示，去年發生多起天坑事件，現場施工人員都不清楚有哪些管線。議員陳賢蔚也質疑管線圖資不夠精準，導致施工人員會挖破管線不自知直接將路面回填。

過去北市曾發生瓦斯起火事故，依圖資比對卻找不到天然氣逆止閥，無法斷氣，造成滅火困難。林珍羽關心台北市4家天然氣業者是否有提供圖資，以及交叉比對正確位置，避免意外發生時找不到逆止閥。

道管中心主任陳昭志回應，工務局有整理所有和水相關的管線，以及曾經搶修過的點位，讓新工處可以比對，在2015年以前的的竣工圖，也會轉繪進入系統，所有管線的位置都能夠掌握。但部分管線可能不夠精準，像是中華電信早期的圖資就不夠精確，只要任何單位有挖掘，都會要求回傳精準位置，所以正確率已達到99%，誤差值在20公分以下。

陳昭志說，開挖過的管線都能精準定位，沒開挖過的也會有管線圖，對比後若發現有空間衝突也會去克服。現在單位要做局部開挖，一定要有即時監控回傳畫面到道管中心，只會延遲2至5秒，掌握開挖管線種類與狀況。