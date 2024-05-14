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三峽龍埔里抗議劃城鄉發展區 民團盼農地農用

中央社／ 新北14日電

新北市三峽龍埔里農業區過去被政府強制徵收5次，國土計畫將此區劃設為城鄉發展地區第二類之三，未來將開發商業區、住宅區，自救會今到市府抗議，盼農地農用、原地保留。

三峽龍埔里自救會上午到市府前陳情抗議，發言人劉千榕表示，從民國100年到現在，政府規劃的都市計畫未停，居民可能面臨迫遷流離失所，盼政府將他們的耕地留下。

她表示，居民不想面臨無家可歸及拆遷，希望可以原地居住、農地原地保留，盼市府傾聽居民訴求，將城鄉發展區第二類之三改為農業發展區。

自救會表示，龍埔里麥仔園地區的都市計畫，因農業改良場、國家教育研究院、台北大學社區特定區、龍埔路開闢、市府規劃捷運三鶯線維修場與車站及住商混合區，被政府強制徵收5次，當地農民喪失農地。

聲援團體台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，市府規劃城鄉發展區，例如淡海新市鎮1到3期、台北港、新泰塭仔圳、鶯歌鳳鳴等，樹林大柑園農地地區等，城鄉發展區已經供給過多，農業區保存卻岌岌可危。

他表示，因為氣候變遷加上我國是海島型國家，糧食自給率不足，為了保障糧食自主安全，希望能保留農業發展區約80公頃。

地政局與城鄉發展局今天共同透過新聞稿表示，新訂的三峽都市計畫（麥仔園地區）屬於106年12月公告實施的新北市區域計畫，指定優先辦理新訂擴大都市計畫地區，因此在110年4月公告實施新北市國土計畫，劃設為城鄉發展地區第二類之三。

城鄉局表示，盼透過新訂都市計畫引導地方發展，未來將強化商業服務機能、落實綠色運輸、充實公共服務設施，並配合新北市產業發展政策輔導未登記工廠合法化。

市府表示，未來將持續傾聽人民聲音，舉辦說明會、受理人民陳情、減少紛爭，保障居民權益。

農地 都市計畫

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