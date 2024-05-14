板橋核定海砂屋都更 民代盼公辦都更協助震災重建

新北市存在許多老舊房屋有海砂屋問題，板橋一處富豪社區屋齡超過30年，泥塊掉落被鑑定為海砂屋，日前新北市都更處核定發布實施海砂屋都更專案，更新後將興建3棟地下4層、地上15及19層、206戶的住商混合大樓。民代認為花蓮大地震後新北又有許多耐震不足尚待改建房屋，新北市府應朝向公辦都更進場，加速協助社區都市更新。

新北市板橋富豪社區位於板橋區中山路2段，基地規模1045坪，現況為屋齡超過30年、5層樓鋼筋混凝土建物，戶數68戶，因房屋傾斜、樓板剝落2019年認定為海砂屋。但因無建商願意重建，住戶採自力都更，從前期整合到送件審議期間由住戶與市府自行溝通，因此都更案符合新北市「主幹道沿線都更」政策獲得15%基準容積加給提高至345%，更新後將回饋托老中心。預計2025年動工、2029年完工。

新北市議員黃淑君表示，新北市有許多海砂屋待改建，尤其在403花蓮大地震後又有許多耐震不足尚待改建房屋，新北市府應朝向公辦都更進場，加速協助社區都市更新，去年上路的580都更方案申請件數過少，應加強檢討政策規劃，落實新北都市翻新。

新北市「580專案計畫」自2023年7月上路，社區整合重建意願超過50%，就可一條龍輔導及評估，完成評估後民眾了解更新程序及財政試算結果，仍同意更新重建比率逾80%，將由住都中心遴選建商推動都更。

議員劉美芳表示，403大地震後民眾對建築物安全更為關心，擔心磁磚掉落、耐震不足或傾斜等，市府提供防災都更2.0專案計畫給予重建容積1.5倍；許多民眾對此政策不是十分了解，將督促市府針對海砂屋或是受災社區的住戶主動協助。