聯醫長照500床短期跳票原因曝 議員點出關鍵：人力不足

台北市長蔣萬安競選時推出「長照三箭」承諾6個月增加聯醫500張長照床，但根據聯醫規畫，目前推估到2026年前僅能設置400多床。聯醫強調，主軸還是以急性照顧為主，需維持一定比例空床調度。此外，議員也點出，長照護理員及照服員不夠問題，「就算床夠人也可能不夠」。衛生局長陳彥元也坦言，目前確實薪資待遇上可能比不上一些私人機構或居服員，但會盡可能讓福利提升。

北市議會警政衛生委員會今到信義區衛生局委託聯醫經營廣慈長照住宿機構，該機構目前93床，但目前因人手不夠僅開32床。民進黨議員何孟樺表示，從目前狀況來看床數可以逐年達標，但是護理員、照服員卻留不住，很多人訓練一下就離開了，衛生局、聯醫應想辦法留住人材，才能落實蔣萬安提出政見。

議員楊植斗也說，從目前來看硬體設置，廣慈成績是非常不錯，市府若能複製這樣模式可以達成蔣萬安目標，最大問題其實出在護理師或照顧員，從廣慈案例來看僅開設約3分之1床很可惜，雖然北市府針對護理人員，有提出加薪或績效獎金等，但還是不如私家看護或居家照服員。

楊建議，台北市立大學是北市自己大學，除了有針對師資和體育人才培育外，未來長照發展是無可避免的，可因應產業需要設置護理系，培育護理人才簽公費約補助學費、訓練，有助於北市長照發展。

陳彥元表示，在兩、三年前提出這樣政策確實沒有預期會出現護理人力缺口，目前護理人員年薪約60-70萬，目前也針對招募和福利盡可能提升，留住人才。陳強調，聯醫還是一個急性照顧機構，布建長照床有一定極限，但會持續朝500床邁進努力，但主要長照規畫這一塊重心還是會放在非聯醫系統為主。