議員批浮洲道路被拒絕養護 新北市府：非必要通行道路

板橋浮洲都市計畫仍在內政部審議中，新北市議員黃淑君指出，浮洲都市計畫延宕數十年，地方公共建設緩慢，大觀路二段265巷未完全開闢，大觀路二段37巷更被市府拒絕養護，市府還要漠視浮洲居民多久「連一條安全回家的路都不肯給？」新北市工務局表示，板橋區大觀路二段37巷282-1號至17號為財政部國產署租借給附近廠商，以及本府財政局權管土地，屬於商業區並非道路用地，非必要通行道路，無法由道路維管機關辦理道路改善事宜。

黃淑君說，新北市板橋區浮洲都市計畫延宕數十年，市府長期漠視地方需求，地方公設建置緩慢，導致浮洲市民無法安居樂業，新北市府何時才能面對問題、解決問題，不要再用都市計畫當做無作為的藉口。

黃淑君說，新北市浮洲都市計畫檢討數十年，直到去年10月才送出浮洲都市計畫至內政部審議，無論是公共設施的建立，像是大觀派出所、大觀消防分隊遷建遙遙無期，抑或是地方汙水工程接管緩慢，深深影響地方的生活及救災品質。

黃淑君指出，市府無視地方對於公設的需求，多條現行道路遲遲沒有養護，只能走在凹凸不平的道路，求助多年卻始終未解，始終換來一句尚待都市計畫開發。

黃淑君表示，都市計畫檢討曠日廢時，直至最近一次的說明會，城鄉局表示恐尚待十年才能完成地方審議及開發，就連計畫道路大觀路二段265巷也都尚未完全開闢，另有多條通行道路，如大觀路二段37巷也都被市府拒絕養護。

黃淑君認為，新北市應重視板橋浮洲居民的需求，積極檢討汙水管線接管、自來水管線布設、道路安全、交通安全等議題，要求侯友宜市長好好做事，奉勸新北市政府「歹路不可走」。

城鄉局表示，浮洲都計通檢在2011年12月報內政部審議，經內政部2013年4月審議通過，並請市府辦理再公展，公展後因地方針對大觀路一段28巷、29巷排除區段徵收及未登記工廠安置等議題提出150件陳情訴求，先行暫緩研議可行方案並與地方持續溝通。