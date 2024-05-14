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新北河濱花海季到來 2024「春遊少女的祕密花園」登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
正值春夏交替時節，新北河濱已百花齊放，高灘處今年以「春遊少女的秘密花園」為主題。圖／新北高灘處提供
正值春夏交替時節，新北河濱已百花齊放，高灘處今年以「春遊少女的秘密花園」為主題。圖／新北高灘處提供

正值春夏交替時節，新北河濱已百花齊放，高灘處今年以「春遊少女的秘密花園」為主題，在新北大都會公園幸福水漾園區規畫面積約3公頃花海，現場花開已七成，整體以柔和的波浪狀圖騰形塑，成為近期新花海秘境。

高灘處說明，大都會公園「春遊少女的秘密花園」今年規畫以百日草為主體，又名「百日菊」或「火球花」，植株特性喜高溫且花期長，花朵綻放的次序也特別具有吉祥喜慶寓意，第一朵花開在頂端，側枝頂端開花會比第一朵開的更高，故又得名「步步高」，花語為步步高升；另搭配局部大波斯菊作為點綴，整體以飽和度高的紅、桃、黃及白色等暖色系，營造糖果般繽紛氛圍。另外，今年特別規畫精緻花卉區，於辰光橋下一隅栽植碩大的繡球花及精緻的孔雀草，提升整體景觀植栽豐富性。

高灘處指出，百日草花海盛開之際，民眾也可看到許多攝影好手架設長焦鏡頭拍攝花叢內的「小小精靈」，正是扇尾鶯科的「黃頭扇尾鶯」與「褐頭鷦鶯」在花叢裡築巢；現正值鳥兒春夏繁殖季節，鳥兒會停留在草莖枝條或花朵上鳴唱，且飛行時常隨著歌聲上、下不規則的飄移，也有人說是自然界「袖珍小歌手」。現場獨特的鳴叫彷彿為花海美景配樂，體驗視覺及聽覺的雙重享受。

高灘處長張修銘表示，歷年花海盛景吸引許多民眾遊憩，也不少攝影好手駐足捕捉，花期預計可到6月中，適合民眾於傍晚或假日安排花海饗宴，打卡留念。

正值春夏交替時節，新北河濱已百花齊放，「嬌客」黃頭扇尾鶯也來拜訪幸福水漾公園。圖／Agnes施麗雪提供
正值春夏交替時節，新北河濱已百花齊放，「嬌客」黃頭扇尾鶯也來拜訪幸福水漾公園。圖／Agnes施麗雪提供
新北河濱百花齊放，也象徵處處充满朝氣與希望。圖／新北高灘處提供
新北河濱百花齊放，也象徵處處充满朝氣與希望。圖／新北高灘處提供
正值春夏交替時節，新北河濱已百花齊放，高灘處今年以「春遊少女的秘密花園」為主題。圖／新北高灘處提供
正值春夏交替時節，新北河濱已百花齊放，高灘處今年以「春遊少女的秘密花園」為主題。圖／新北高灘處提供
百日草一朵比一朵開的更高，故又得名「步步高」。圖／新北高灘處提供
百日草一朵比一朵開的更高，故又得名「步步高」。圖／新北高灘處提供
新北河濱百花齊放，繽紛波斯菊彷彿糖果般在風中跳躍。圖／新北高灘處提供
新北河濱百花齊放，繽紛波斯菊彷彿糖果般在風中跳躍。圖／新北高灘處提供

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