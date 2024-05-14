板橋知名貓咖遭爆生病不救害死2貓 動保處開罰11萬

新北市板橋區A'DIMA Café 時禾咖啡廳，日前遭員工爆料曾姓老闆不當對待店內貓咪，比如冷水替貓洗澡、用精油塗抹貓造成灼傷，甚至店內貓身體出狀況卻不願花錢救治等，導致2隻貓病死。動保處上周五稽查，發現該咖啡廳以貓盈利卻沒申請展演動物許可、未打狂犬病疫苗及販售散裝飼料等，將開罰11萬。

前員工在社群平台發文指出，店內高峰期養了9隻貓咪，但曾男缺乏養貓觀念，不僅沒打預防針、驅蟲藥劑，還曾幫貓打針，給他們吃人用保健食品等違法醫療行為。此外，飼養環境也不友善，像是店內有9隻貓只有2處貓砂盆、2處飲水、2個飼料碗，造成毛孩們找不到空間排泄，直接到洗手台上亂便溺。

該員工指出，曾男唯一會的是幫貓用冷水洗澡，聲稱可鍛鍊貓的免疫系統，且洗澡後塗抹精油，導致貓皮膚灼傷。不過另員工最氣的是，店內俄羅斯藍貓生病但有治療機會，曾卻見死不救，要關在貓烘乾機「自然安寧」，最後貓病死。

該員工也質疑，店內貓多為品種貓，曾男稱是愛媽寄養，對話卻多次提到配種、繁殖，認為是一處非法貓咪私繁場。

新北動保處說，獲報後上周五已到咖啡廳稽查，店內飼養7隻貓，且現場販售逗貓棒、飼料，顯示咖啡廳以貓盈利卻未申請動物展演許可，違反動保法第6條之1第1項規定，處5萬至25萬；同時現場也販售分裝飼料，分包標示不完整，依動保法也可開罰3萬至15萬。

另外，雖然7隻貓都已絕育，但無狂犬病疫苗施打紀錄，動保處說，違反動物傳染病防治條例，開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，且可按次處罰，該店共計將被開罰11萬元。至於員工質疑有私繁場、生病貓咪不就醫，動保處說，事證仍不明，盼民眾提供更多證據以供稽查，一旦屬實會再開罰。