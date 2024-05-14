指標有聲音…北藝中心Publicloooooop 冷知識解謎

一名民眾日前到台北表演藝術中心時，意外發現告示牌上的「參觀回路」英文，竟是Publicloooooop，中間連續六個o太過搶眼，民眾搞笑地邊唸出發音邊錄影並放上社群平台，引起不少人轉發。北藝表示，刻意設計成六個o是唸出的聲音可創造回音的曲折感，而「參觀回路」四個中文字，象形上總共有6個口。

這個有趣的小巧思，立刻吸引不少民眾留言，直呼「這樣才有回回回回回回的感覺」、「藝術無所不在」。也有人更拍出回路廊帶的實體，同樣也是斗大的印上Publicloooooop。

北藝表示，指標設計由台灣設計師聶永真操刀，不同於台灣人習慣的文字指標說明，設計師以圖像取代文字作為通用語言，將「大劇院」（梯形）、「球劇場」（圓形）、「藍盒子」（方形）結合相對應的形狀。

除此之外，北藝說，圖像還有像是有腰身的「花生小姐」是女廁標示，直筒腰的「吐司先生」是男廁標示，還能觀察如果「花生小姐、吐司先生」越外八代表不相鄰，當雙腳越內八，代表距離廁所越近。也有兩顆圓滾滾眼睛瞪大的是一樓廣場的小戲台，還有親子環抱的哺擠乳室。

台北表演藝術中心不只是看戲的空間，其實也是一座大型實境解謎現場，北藝介紹自製的解謎遊戲「電波試煉」，民眾只要使用手機感應NFC貼紙即可進入遊戲，尋找場館一、二樓室內外公共空間共16個心靈感應關卡與一場終極試煉。