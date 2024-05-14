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雙北公車司機荒 業者醞釀10月爭取司機加薪

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
公車業者醞釀調整運價，為公車司機爭取加薪。本報資料照片
公車業者醞釀調整運價，為公車司機爭取加薪。本報資料照片

公車運量在疫情過後逐漸恢復水準，卻面臨司機難尋窘境，新北市公車駕駛人車比平均0.99，1輛車配不到1人，新北市議員黃心華指出，目前各縣市政府以津貼、補貼等搶人，新北市缺乏應對措施，恐造成司機外流，惡化服務品質。據了解，今年適逢運價調整年，業者醞釀今年10月前爭取調整運價為雙北公車司機加薪；新北市交通局表示，薪資、燃油價格都是運價調整的項目，都可納入討論。

雙北公車「票價」一段票15元，但業者營運的「運價」，關乎政府每年補貼金額多寡，每兩年可由公會提出檢討；2022年因應疫情，新北市運價調整到23.63元，但近年司機人才難募，不少人寧願去跑貨車司機或Uber，也不願一整天綁在公車上，加上客訴等因素，人愈來愈難找。

黃心華指出，新北市公車人車比0.99，代表一台公車無法配置到一位完整司機，尤其雙北公車運量因1200月票提升，加重負擔，各縣市政府拿出政策手段搶司機，台中市、新竹市每位每月補貼4000元，台南市公車司機任職滿1年每月可加領1至4萬元，桃園更推出培訓給薪等新政策。

黃心華說，人車比至少要到1.5才能穩定服務品質，新北市目前相對缺乏應對措施，擔憂公車司機外流至其他縣市，導致公車司機勞動條件惡化，恐陷惡性循環，犧牲新北公共交通品質。

黃心華認為，除補貼薪資與強化培訓制度外，新北市交通局應將「駕駛健康」與「勞檢結果」納入公車評鑑中，以監督客運業者務實改善公車駕駛之勞動環境。

首都客運總經理李建文證實業者希望在今年檢討運價，爭取為司機加薪。他指出，今年運價檢討將放在員工調薪，目前各縣市都有針對公車司機相關補貼方案，希望藉這次運價調整，幫基層包括司機、技工、站管人員調薪，盼藉此解決目前駕駛員不足的困境，「先求補足人數穩定，再尋求增加人數」。

李建文說，目前駕駛員平均薪資約6萬5000元左右，如果是7休1的班表，可以到8萬元左右。

交通局長鍾鳴時指出，目前公車司機人車比在市區數字比較高，但偏遠地區人數確實比較少，對於司機慌，今年也多次跟公車業者聯繫，對於業者反映的薪資與物價調漲部分，都可納入由業者提出的運價檢討討論。

鍾鳴時說，雙北公車司機薪資水平條件其實還是比其他地區高，也有不少人才是往雙北匯流，相關培訓福利，雙北業者也都有在做，新北市跟勞工局、原民局也都有合作培訓與就業等，市府會全力強化公車服務品質。

薪資

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