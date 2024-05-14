北士科案 柯文哲拍板改標規助新光投標？林延鳳爆：被政風處擋下

北士科案爭議未歇，民進黨議員林延鳳今公布一分公文，指新光人壽於第2次招標期間，希望「改標規」以利新光醫院投標，柯一度同意，但政風處提出公平性問題並認為不應配合。她說，投標資格或等標期都是公開的遊戲規則，質疑柯市府產發局很有問題，議會調查小組將約詢相關當事人，釐清案情。

林延鳳索資發現，新壽於第2次招標期間的2020年7月22日、8月14日申請釋疑，建議將財團法人納入投標人資格、延長招商期間，為讓新光醫院參與標案，原因是因應當時標規中「智慧健康關聯產業」有20%樓地板面積的基準，「醫療保健業」也包含該產業類別。

林說，新壽為讓新光醫院有時間向衛福部申請核准，再「請求貴府延長招商時間，以利完善備標必要之程序」。經她調閱完整內部簽文後發現，產發局雖未就等標期予以延長，卻以「配合新壽意見」的「一併開放財團法人與社團法人投標」作為辦理基礎。

她表示，該案經時任產發局長林崇傑、地政局長張治祥、副秘書長林育鴻、秘書長陳志銘、副市長黃珊珊確認，送至柯文哲，柯2020年8月26日親自批一字「可」，即照案決行。

林指出，後會政風處時，被指「若同意放寬投標人資格之前提下，無論維持或延長等標期，均有不同立場之質疑。如維持現有等標期，或有其他潛在投標人備標時間不足之質疑；然如延長等標期，或易遭致有獨厚特定申請人之質疑。」最後會辦結論是建議本案維持原公告條件與等標期。

林延鳳說，這也是北士科3次招標中，政風系統唯一一次提出不同意見。巧合的是，該名政風處科長與時任產業局政風主任，均於第3次公告招標前夕調職。

今天北士科專案小組第2次會議，產發局副局長吳欣珮回應，第2次公告招商，申請人提出釋疑，希望放寬財團法人可有參與投標的資格、延長等標期。

她說，該次公告招商仍是3塊合併及智慧健康關聯產業一定比例要求，一般醫療機構大部分都是財團法人組織，顧問公司針對釋疑部分研擬意見，局也召開跨局處會議，當時方向是建議放寬財團法人可參與投標資格，但在等標期無給予延長。

吳欣珮說，整個案子牽涉部分招標條件變更，所以有後會政風單位，政風提醒若要放寬資格、但等標期又無相應調整，不管延長與否都會有疑慮，所以建議維持原本條件，局也依照政風提醒，這2部分維持原本招標條件。