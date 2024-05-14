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北士科攻防…鍾小平：柯市府利用內湖BOT誆騙元大 民眾黨酸：可笑編劇

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員鍾小平舉行北士科案記者會。記者邱書昱／攝影
北市議員鍾小平舉行北士科案記者會。記者邱書昱／攝影

北士科地上權案持續延燒，國民黨北市議員鍾小平今天舉行記者會指出，前市長柯文哲利用元大對內湖數位內容創新中心BOT案有興趣，誆騙到12月16日的會議；元大明明沒有領標，後面卻演出這麼多故事，「難怪問元大高層時，欲言又止、很悶。」

民眾黨議員陳宥丞反酸，鍾小平「像小說編劇、不是台北市議員」。陳也要鍾小平先去請教台北市長蔣萬安、副市長李四川，再去調查小組旁聽，再來看看自己講的話，會不會覺得很可笑？

鍾小平表示，2020年11月11日，柯市府跟新光見面，當時新光建議將T 16、17、18拆開招標，果真，12日市府就決定將原先一起招標三塊拆開，後續又假惺惺訪談其他廠商。

鍾小平拿出元大與北市府往返的信件，11月6日元大人壽回信台北市府指，經過公司內部討論後，不參與後續投標作業，故本次的訪談將不參加；不過，柯市府仍要把戲演足。

他說，由於元大對於內湖數位內容創新中心BOT案有興趣，卻在12月15日收到通知沒有得標；孰料，又收到12月16日有場會議，正以為是「敗部復活」，其實竟是被當時北市府副秘書長林育鴻、秘書長陳志銘等人誆騙而來。

不過，媒體詢問，民眾黨發言人吳怡萱指，元大訪談完就沒有興趣，當然沒有領標紀錄。鍾小平回應，程序是先領標才能訪談，而且11月6日就回覆沒有興趣，「那還找元大幹嘛？標單也沒有領啊！」

另外，柯陣營強調沒有聽從新光建議分開招標。鍾小平說，演戲當然要演足，若一次就轉彎要負法律責任；且新光也有投標T16，但是提案報告寫太爛只有第4名，因此打主意到T17、T18，柯文哲替新光量身製衣，拆成三標之外，不用寫計畫、也拿掉了30%醫療用地，這不就是官商勾結。

議員鍾小平公布，11月11日柯市府跟新光見面、12日就決定原本一起招標的T 16、17、18拆開分別招標。圖／北市議員鍾小平提供
議員鍾小平公布，11月11日柯市府跟新光見面、12日就決定原本一起招標的T 16、17、18拆開分別招標。圖／北市議員鍾小平提供
議員鍾小平公布，11月11日市府跟新光見面、12日就決定原本一起招標的T 16、17、18拆開分別招標。圖／北市議員鍾小平提供
議員鍾小平公布，11月11日市府跟新光見面、12日就決定原本一起招標的T 16、17、18拆開分別招標。圖／北市議員鍾小平提供

議員 鍾小平

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