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520典禮前夜校和預演 總統府周邊階段性交管

中央社／ 台北14日電

520總統就職典禮將至，台北市警察局今天表示，為因應總統府周邊明天將進行夜校和19日預演活動，周邊道路15、16日將進行交通管制措施，另外19日也配合實施兩階段交管。

為配合520第16任總統暨副總統就職慶祝大會活動，台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿表示，明天晚間11時至16日晚間10時，中正區總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路、貴陽街、懷寧街等路段將實施夜校，並於寶慶路辦理道具設置作業，屆時將配合實施交通管制措施。

首先，15日晚間11時至16日凌晨4時辦理第二次夜校，活動範圍為衡陽路（不含）以南、公園路（不含）以西、愛國西路（不含）以北、博愛路（不含）以東。

中正一分局說，因應相關管制路段分別為凱道（重慶南路至公園路）東、西雙向全線；貴陽街（博愛路至公園路）東、西雙向全線；寶慶路（博愛路至懷寧街）西往東方向全線；重慶南路（衡陽路至愛國西路）南、北雙向全線；懷寧街（衡陽路至貴陽街）南、北雙向全線。

其次，16日凌晨4時至晚間10時辦理道具設置作業，將管制寶慶路（重慶南路至懷寧街）南側2線車道，西往東方向管制、東往西方向維持通行。

由於總統府前及周邊道路19日將實施總統就職慶祝大會預演活動，市警局交通警察大隊今天也透過新聞稿指出，當天將進行兩階段交管措施。第1階段為19日上午9時至下午1時，管制區域包括重慶南路（寶慶路至貴陽街）、凱道（重慶南路至懷寧街）、寶慶路靠北廣場側2線道（含重慶南路、不含懷寧街）。

第2階段為19日下午1時至晚間6時，管制區域為北起永綏街、襄陽路（不含）及沅陵街（含）、東至公園路（不含）、南至愛國西路（不含）、西至桃源街（不含）等區域。

交通警察大隊說明，上述管制措施分別為桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街、中華路與寶慶路、中華路與長沙街及中華路與貴陽街，管制車輛往東行駛；重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛。

以及，公園路與凱道、公園路與貴陽街口，管制車輛往西行駛；重慶南路與襄陽路及懷寧街與襄陽路，管制車輛往南行駛。呼籲用路人提前改道避開管制區，並遵守員警指揮疏導，以維護交通順暢與安全。

桃源 總統府 警察

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