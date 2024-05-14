柯文哲要求道歉 綠議員反嗆：不敢講元大訪談是否造假 柯是男子漢？

台北市前市長柯文哲任內的北士科地上權案遭質疑，柯昨開直播親上火線對決外界質疑，並表示會議紀錄、錄音檔全部上網。但議會專案小組成員、民進黨北市議員林延鳳今質疑，現已證實14場潛在投資人訪談紀錄沒有錄音錄影，另對元大人壽的訪談紀錄是否造假，柯一句話都不敢講，這是男子漢的表現嗎？

針對柯文哲要議員道歉，林延鳳說，如果疑似涉及圖利的人，不用道歉，認真提出資料監督的議員要道歉？這種事就只有土匪、還有柯文哲會做這樣子的事，她認為柯文哲不要只會開直播，卻提不出證據，一直在閃躲大家的質疑，避重就輕。

柯文哲昨天在直播中強調，攤開北士科案的14次訪談紀錄，除了新光人壽有二次訪談之外，國巨公司也有二訪的紀錄「因此相關指控根本就是鬼扯」林延鳳反駁，國巨的第二次訪談，都已經是在拆成三塊用地，都是在新光人壽訪談之後了，所以國巨就像是其他的訪談的廠商，她認為只是陪榜的角色而已，柯文哲不要再混淆視聽。

柯文哲昨天也指T17 、T18基地是比價格標，誰出錢高誰就贏，那些批評的人在罵什麼都不曉得，權利金應該多少，至少都找過3家不動產估價師估價，他們都是開公司、有國家證照，「人家有牌照的估價師說多少錢，你們這些沒有牌照的議員，比他們還要專業嗎？」

對此，林延鳳反譏，如果以京華城為例，行政訴訟台北市都贏了，柯文哲卻還給了800%的容積，難道柯比法院還大，比法官還大嗎？

北市議會北士科專案小組成員，今天舉行第二次會議，林延鳳說，目前針對14場訪談，有參與過的公務人員，以及現在還留在市府的，希望後續可以一一約詢，了解當時到底是發生什麼問題。

由於現任台中市政府副秘書長林育鴻是當時的台北市府副秘書長，有關當年台北市府與元大人壽的會議紀錄遭外界質疑造假。林延鳳說，林今天在台中市議會，會有議員叫他備詢，至於是不是要找林育鴻來台北做約詢，調查小組成員會共同討論，若大家不反對，也許會朝這個方向進行。