北市「秦小姐豆漿店」遭爆血汗無勞保 勞動局證實有勞資調解

位於小巨蛋附近的「秦小姐豆漿店」是許多老饕、觀光客的朝聖名店，北市勞動局證實，近期勞動局有接獲「秦小姐豆漿店」延吉店員工申請勞資爭議調解，員工是在4月8日申請勞資調解，兩次調解會議，一次資方未出席、一次對和解金沒共識，不過後來當事人撤回調解，採私下和解，但勞動局表示，調解內容依法無法對外公開。

在求職網站開出5萬元薪資招聘員工的「秦小姐豆漿店」延吉店，遭媒體爆出，員工常被用各種方式要求延遲下班、還曾讓員工違法連上多天班，甚至該店還疑似未對聘雇員工提供勞健保，苛扣薪資、過勞摔車遭任意資遣，讓員工親友看不下去，才出面討公道。

北市勞動局科長洪三凱表示，勞動局的確是在4月8日該店有員工申請勞資爭議調解；4月22日第一次會議，資方未出席；第二次5月3日調解會議資方有出席，不過雙方對於和解金額沒有達成共識。不過最近員工撤回調解，勞資雙方已經私下和解。

勞動局提醒，資方應該依照勞動基準法規定，包括要幫員工投保勞健保、職業災害保險等，至於勞動條件要有上下班打卡紀錄，也不得讓勞工超時加班等，如果違反，都可依照勞動基準法，各處最低2萬、最高100萬元罰款。

至於員工權益，勞動局說，如果員工沒有領到加班費、資遣費，會在工資上的苛扣等，第一步先跟老闆協商，如果協商不成可向勞動局申請勞資爭調解，再不成立，也可以透過法院的訴訟程序處理。