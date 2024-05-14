三峽麥仔園開發案農地徵收 居民抗議：在地居住！

新北市政府於三峽有意進行麥仔園地區都市計畫，不過當地民眾不滿家園被徵收，今天上午新北市府國土計畫審議專案小組會議進行前，居民聚集市府門前抗議，要求農地應該落實農用政策，抗議高喊「農地農用、在地居住！」

新北三峽都市計畫麥仔園地區，為位於北大特區東側、農改場南側、三峽河範圍線西側的新訂都市計畫區域，占地面積約118公頃。現況除農地外還有少許住宅及違章工廠等，新北市府為配合三鶯線將完工，在此設置捷運站並規劃商業、住宅等用地，但超過10年地麥仔園都計案受到在地居民強力反對，新北市府曾因此一度暫緩，如今再度屬將其劃設為城鄉發展地區2-3未來發展地區。

今新北市府召開國土計畫審議專案小組會議，當地龍埔里自救會居民集結到新北市府大門抗議，表示新北市府在特定農業區裡蓋捷運車站及維修場，擴大徵收農業用地蓋商業住宅大樓，如同破壞農田用地。居民抗議龍埔里農業區已被徵收5次，違反全國國土計畫農地維護管理原則，農民喪失賴以維生的農地，被迫流離失所。盼國土審議委員將城鄉發展區2-3改為農業發展區。

新北市議員林銘仁今也與居民一同到場，林銘仁表示政府應該尊重民意，居民不願開發區域可情況保留，呼籲新北市府物一意孤行。新北市城鄉局對此表示，麥仔園屬2017年12月公告實施新北市區域計畫指定優先辦理新訂擴大都市計畫地區，因符合區位條件故於2021年4月劃設為城鄉發展地區2-3。

城鄉局指出，麥仔園地區新訂都市計畫類型引導地方發展，強化商業服務機能、落實綠色運輸、充實公共服務設施，同時配合新北市產業發展政策輔導未登記工廠合法化，有助於引導未來都市發展動能，並健全鄰里生活型態，升級地方生活圈。