三峽麥仔園開發案農地徵收 居民抗議：在地居住！
新北市政府於三峽有意進行麥仔園地區都市計畫，不過當地民眾不滿家園被徵收，今天上午新北市府國土計畫審議專案小組會議進行前，居民聚集市府門前抗議，要求農地應該落實農用政策，抗議高喊「農地農用、在地居住！」
新北三峽都市計畫麥仔園地區，為位於北大特區東側、農改場南側、三峽河範圍線西側的新訂都市計畫區域，占地面積約118公頃。現況除農地外還有少許住宅及違章工廠等，新北市府為配合三鶯線將完工，在此設置捷運站並規劃商業、住宅等用地，但超過10年地麥仔園都計案受到在地居民強力反對，新北市府曾因此一度暫緩，如今再度屬將其劃設為城鄉發展地區2-3未來發展地區。
今新北市府召開國土計畫審議專案小組會議，當地龍埔里自救會居民集結到新北市府大門抗議，表示新北市府在特定農業區裡蓋捷運車站及維修場，擴大徵收農業用地蓋商業住宅大樓，如同破壞農田用地。居民抗議龍埔里農業區已被徵收5次，違反全國國土計畫農地維護管理原則，農民喪失賴以維生的農地，被迫流離失所。盼國土審議委員將城鄉發展區2-3改為農業發展區。
新北市議員林銘仁今也與居民一同到場，林銘仁表示政府應該尊重民意，居民不願開發區域可情況保留，呼籲新北市府物一意孤行。新北市城鄉局對此表示，麥仔園屬2017年12月公告實施新北市區域計畫指定優先辦理新訂擴大都市計畫地區，因符合區位條件故於2021年4月劃設為城鄉發展地區2-3。
城鄉局指出，麥仔園地區新訂都市計畫類型引導地方發展，強化商業服務機能、落實綠色運輸、充實公共服務設施，同時配合新北市產業發展政策輔導未登記工廠合法化，有助於引導未來都市發展動能，並健全鄰里生活型態，升級地方生活圈。
另陳情團體愛綠協會質疑新北市府辦理國土計畫審議會專案小組會議未通知全部陳情人違反行政程序，新北市地政局表示，麥仔園地區計有250位民眾透過愛綠協會轉送聯署陳情意見，故市府先通知愛綠協會，請其轉知陳情人是否至現場補充意見，且因陳情事項相同，建議以推派代表方式說明，但之後接獲該協會表示因故未能轉知，市府已於5月7日通知全數陳情人。
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