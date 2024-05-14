快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

環狀線板橋-中和段待修復 立委張智倫籲中央地方合力縮短工期

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委張智倫表示，樂見新北捷運局提出修復方向，所需經費初步也盤點完畢，期望第三方鑑定單位盡速釐清災害原因。圖／張智倫辦公室提供
立委張智倫表示，樂見新北捷運局提出修復方向，所需經費初步也盤點完畢，期望第三方鑑定單位盡速釐清災害原因。圖／張智倫辦公室提供

新北環狀線受403大地震影響，造成11處位移，板橋-中和路段仍無法通車。立委張智倫表示，樂見新北捷運局提出修復方向，所需經費初步也盤點完畢，期望第三方鑑定單位盡速釐清災害原因，新北捷運局應以修復通車為優先，中央、地方合力縮短一年工期，後續再談責任歸屬問題。

新北捷運局表示，目前已依政府採購法規定啟動緊急工程採購工作，除了已先做的緊急加固工程，盤式支承已訂料生產，施工架正在購料設計生產、頂升千斤頂設備及規畫同步進行中，近期將先進場搭設施工架並進行後續鋼箱梁修復工作。

張智倫提醒，既然新北捷運局已經開23次復原工程推動檢討會議及4次專家學者委員會，希望能公開透明，對外公布相關會議紀錄或報告，也能安撫市民迫切期待恢復通車的心情。

對於新北捷運局談及「頂升千斤頂設備」，張智倫指出，自己在0403強震當天，即提出千斤頂可支援修復的說法，卻遭具交通專業的民進黨政策會執行長王義川嗆「哪裡有賣這種千斤頂」，民進黨網軍側翼也輪番污衊自己「天兵、亂講」，但如今事實證明，亂講的就是綠營名嘴和側翼，呼籲綠營人士為誤導社會大眾致歉，也要向王義川喊話，不要為了做政治攻擊，展現自己的不專業。

張智倫說，針對環狀線修復，提出四點建議，提醒工程會和捷運局為預防災害和保障行車安全做好把關，避免再發生類似災損，還給市民便捷安全的通勤路，期許在安全前提下，盡量縮短1年期程，早日釐清損壞原因，也請中央協助修復，也要盤點全台類似工法的建設。

新北環狀線受403大地震影響，造成11處位移，板橋-中和路段仍無法通車。圖／張智倫辦公室提供
新北環狀線受403大地震影響，造成11處位移，板橋-中和路段仍無法通車。圖／張智倫辦公室提供
新北環狀線受403大地震影響，造成11處位移，板橋-中和路段仍無法通車。圖／張智倫辦公室提供
新北環狀線受403大地震影響，造成11處位移，板橋-中和路段仍無法通車。圖／張智倫辦公室提供

捷運 新北

延伸閱讀

台南女警遭警大退學自戕案 母泣訴：還我女兒清白

賴清德突襲民進黨直播現場 吳崢、王義川冷汗直流

傅崐萁訪陸團出發！16隨團立委名單曝光

吳崢控他施壓國土署遭打臉 張智倫轟：假消息擋地方建設

相關新聞

北市「秦小姐豆漿店」遭爆血汗無勞保 勞動局證實有勞資調解

位於小巨蛋附近的「秦小姐豆漿店」是許多老饕、觀光客的朝聖名店，北市勞動局證實，近期勞動局有接獲「秦小姐豆漿店」延吉店員工...

柯文哲稱北士科案市府未採納新壽意見 簡舒培秀簡報批說謊

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷北士科、京華城等案爭議，昨晚自錄12分鐘影片說明北士科來龍去脈，但議會北士科專案調查小組...

環狀線板橋-中和段待修復 立委張智倫籲中央地方合力縮短工期

新北環狀線受403大地震影響，造成11處位移，板橋-中和路段仍無法通車。立委張智倫表示，樂見新北捷運局提出修復方向，所需...

柯文哲要求道歉 綠議員反嗆：不敢講元大訪談是否造假 柯是男子漢？

台北市前市長柯文哲任內的北士科地上權案遭質疑，柯昨開直播親上火線對決外界質疑，並表示會議紀錄、錄音檔全部上網。但議會專案...

三峽麥仔園開發案農地徵收 居民抗議：在地居住！

新北市政府於三峽有意進行麥仔園地區都市計畫，不過當地民眾不滿家園被徵收，今天上午新北市府國土計畫審議專案小組會議進行前，...

地方憂人潮來了 交通恐更亂

為帶動三貓2.0，北市府採BOT方式，由民間投資45億元，要將原Zoo Mall用地打造為海琉館、海洋生態主題酒店等。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。