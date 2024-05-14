環狀線板橋-中和段待修復 立委張智倫籲中央地方合力縮短工期

新北環狀線受403大地震影響，造成11處位移，板橋-中和路段仍無法通車。立委張智倫表示，樂見新北捷運局提出修復方向，所需經費初步也盤點完畢，期望第三方鑑定單位盡速釐清災害原因，新北捷運局應以修復通車為優先，中央、地方合力縮短一年工期，後續再談責任歸屬問題。

新北捷運局表示，目前已依政府採購法規定啟動緊急工程採購工作，除了已先做的緊急加固工程，盤式支承已訂料生產，施工架正在購料設計生產、頂升千斤頂設備及規畫同步進行中，近期將先進場搭設施工架並進行後續鋼箱梁修復工作。

張智倫提醒，既然新北捷運局已經開23次復原工程推動檢討會議及4次專家學者委員會，希望能公開透明，對外公布相關會議紀錄或報告，也能安撫市民迫切期待恢復通車的心情。

對於新北捷運局談及「頂升千斤頂設備」，張智倫指出，自己在0403強震當天，即提出千斤頂可支援修復的說法，卻遭具交通專業的民進黨政策會執行長王義川嗆「哪裡有賣這種千斤頂」，民進黨網軍側翼也輪番污衊自己「天兵、亂講」，但如今事實證明，亂講的就是綠營名嘴和側翼，呼籲綠營人士為誤導社會大眾致歉，也要向王義川喊話，不要為了做政治攻擊，展現自己的不專業。