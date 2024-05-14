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柯文哲稱北士科案市府未採納新壽意見 簡舒培秀簡報批說謊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷北士科、京華城等案爭議，昨晚自錄12分鐘影片說明北士科來龍去脈，議員簡舒培表示，支12分鐘的影片，關鍵問題不是扯謊就是避重就輕，整支影片只會罵人、嗆議員不專業，並秀出證據批柯說謊。記者余承翰／攝影
民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷北士科、京華城等案爭議，昨晚自錄12分鐘影片說明北士科來龍去脈，議員簡舒培表示，支12分鐘的影片，關鍵問題不是扯謊就是避重就輕，整支影片只會罵人、嗆議員不專業，並秀出證據批柯說謊。記者余承翰／攝影

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷北士科、京華城等案爭議，昨晚自錄12分鐘影片說明北士科來龍去脈，但議會北士科專案調查小組成員、議員簡舒培表示，柯辯稱市府未採納新壽意見，但調閱產發局第三次招商規畫簡報卻發現，有壽險業者認為「土地面積太大，後續招租不易」、「權利金調整下修」等，對比相關資料和14家潛在廠商，「不就只剩新光人壽？」，質疑柯對於關鍵問題不是扯謊就在避重就輕。

簡舒培指出，柯文哲在影片說「新光每次的意見，台北市政府都沒有採用」，還聲稱新壽在第二次流標後仍傾向合併招標，北士科二次流標後，市府2020年11月4日開始約談潛在投資廠商，同年11月11日與新光人壽訪談，建議事項就提到3塊基地合併開發成本、招租不易、分開招商進一步評估等，約談後隔天促參會議中，就決議北士科採分開招標。

簡舒培拿出產發局在2021年3月3日市長室會議拍板北士科第三次招商規畫簡報，其中潛在投資人訪談意見清楚寫著，「壽險業」認為「土地面積太大，後續招租不易」、「權利金調整下修」等，而訪談14間業者中，僅新光和元大兩家壽險業者，更何況元大否認有談過北士科，「難道柯文哲是精神錯亂，連市府找了哪些壽險業者都不記得？」

針對權利金底價部分，柯文哲聲稱市府找3家不動產估價公司來估價，但簡舒培發現，柯市府委託估價結果，推估北士科土地平均地價呈現「持續上漲」，但柯文哲第三次招商不但取消開發限制、免投資計畫書外，還要調低招商底價，「難道碰到新壽的時候，又不用尊重有國家證照的專業人士了？」

簡舒培說，柯文哲這支12分鐘的影片，關鍵問題不是扯謊就是避重就輕，整支影片只會罵人、嗆議員不專業，只是想要騙流量、洗風向，現在檢方已介入調查，面對檢察官調查，柯文哲只能講清楚說明白，「這可是沒辦法關留言的。」

簡舒培拿出產發局在2021年3月3日市長室會議拍板北士科第三次招商規畫簡報，其中潛在投資人訪談意見清楚寫著，「壽險業」認為「土地面積太大，後續招租不易」、「權利金調整下修」等。圖／取自簡舒培臉書
簡舒培拿出產發局在2021年3月3日市長室會議拍板北士科第三次招商規畫簡報，其中潛在投資人訪談意見清楚寫著，「壽險業」認為「土地面積太大，後續招租不易」、「權利金調整下修」等。圖／取自簡舒培臉書
簡舒培表示，對比後發現訪談14間業者中，僅新光和元大兩家壽險業者，更何況元大否認有談過北士科，質疑柯市府就是有採納新壽意見。圖／取自簡舒培臉書
簡舒培表示，對比後發現訪談14間業者中，僅新光和元大兩家壽險業者，更何況元大否認有談過北士科，質疑柯市府就是有採納新壽意見。圖／取自簡舒培臉書

北士科 柯文哲 簡舒培

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