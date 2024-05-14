台智光光纖覆蓋率 資訊局：符合規定

台智光案爭議延燒，台北市長蔣萬安上月宣布終止與台智光警用監視器傳輸費專案費率子約，但本月2日市府約台智光討論終止程序事宜，卻遭放鳥，市府昨再要求台智光到市府說明合約規範的光纖網路布設情況。資訊局表示，台智光光纖覆蓋率達標99.9%，高於母約規定的80%，暫無再次現勘檢視的必要。

對於外界質疑，台智光案市府恐被牽著鼻子走，蔣萬安昨表示不會，未來將進入爭議處理機制，甚至可能會進入司法訴訟。

北市資訊局昨邀法務局、新工處、道管中心等單位，聽取台智光報告「完成台北市光纖纜線布建之竣工資料」。

資訊局表示，台智光在會中表示，目前光纖覆蓋率達標99.9%，高於母約規定的80%。除「松山機場智慧圖書館」因施工困難，租用9條中華電信線路外，全數光纖均為自有，也沒有低買高賣、無其他與第三方電信業者合作，目前認定台智光鋪設幹線已符合母約規定。

蔣萬安表示，台智光案未來將進入爭議處理機制，甚至可能進入司法訴訟，市府態度就是面對問題、解決問題，當第一時間認為警用監視器的專用子約有問題，他即刻在4月8日結束終止合約、即刻生效，後續就是回到母約費率1761元，市府立場非常堅定。