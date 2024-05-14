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京華城3疑點 柯市府勝訴仍送容獎

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱林麗玉林銘翰／台北報導
北市議會京華城案專案調查小組昨天首次開會，發現有3大疑點待釐清；圖為施工中的京華廣場。記者胡經周／攝影
北市議會京華城案專案調查小組昨天首次開會，發現有3大疑點待釐清；圖為施工中的京華廣場。記者胡經周／攝影

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨閉門會議，釐清柯市府決策轉彎過程時發現3大疑點，包括京華城沒提容積獎勵，市府卻送出百億容積，及訴訟中、市府勝訴後，容獎討論沒暫停還繼續。小組質疑，柯市府有2次煞車機會卻沒停止，整個程序猶如「失速列車」，下周將邀當時參與會議的專家學者訪問與求證。

此外，民眾黨主席柯文哲日前遭前幕僚張益贍爆料，擔任市長期間常用「簽公文」名義支開隨扈、私見財團老闆，多次會見威京集團主席沈慶京。民眾黨發言人戴于文昨回嗆，「名嘴推論非常粗暴，根本就是惡意栽贓，毫無邏輯可言。」柯也反批，說話要有證據。

京華城調查小組召集人游淑慧說，市府送了7冊京華城容積案相關資料，昨天會議釐清決策轉彎過程，發現3處疑點相當奇怪。

游說，京華城2020年3月17日送陳情信到市長室，盼保留560%容積率與逾12萬平方米樓地板面積，並未要求市府給予容積獎勵與後續送修正細部計畫，只提到30%容積轉移，且容移是買來的，所以沒爭議，後來卻是「要五毛給一塊」。

游也指出，柯市府2020年6月20日專家學者會議中，4人中有3人提到市府正和京華城打行政訴訟，「這是第1個煞車點，若7月就有結果，為何要一邊訴訟、一邊討論京華城補救措施？」

另外，2020年7月中旬市府打贏官司，游質疑，照理京華城陳情應毋須理會，但第2個煞車點市府也沒踩住，細部計畫送到都委會以一般都市計畫繼續審，主委、前副市長彭振聲僅在裁示拿掉「補救」2字，程序繼續走，京華城要求最高20%容獎全到手，柯市府竟也照單全收，猶如「失速列車」。

民眾黨人士表示，事實如何以調查小組共同決議為準，蔣萬安提交監察院的報告，也指京華城案審議過程嚴謹把關，無瑕疵之情事。

針對北投士林科技園區地上權案屢遭質疑，柯昨晚開直播說，自己的態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但不可選擇性公布，很多議員不知道實情，看到新光人壽發表意見，其實北市府都沒有採用。

北市 民眾黨

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