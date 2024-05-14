紅黃單建物納防災都更 專家：降門檻增誘因 也要思考中繼宅

新北老屋數量居全台之冠，30年以上老屋近83萬棟，平均屋齡逾30年，不耐震老屋暗藏風險。專家提醒，民眾應多關心住家大樓，若梁柱有異常裂縫或牆面有大面積裂縫都要提高警覺，要解決紅、黃單建物安全問題，都更是一大解方，政府透過降低門檻、提高誘因是最有效方法，也應該思考中繼宅問題，避免民眾在都更期間無處可住。

中華民國全國建築師公會、新北市建築師公會理事長崔懋森指出，防災都更說穿了就是提高獎勵，紅、黃單建物很多被評估要拆除，誘因不足讓建商及居民卻步，成為整合過程的阻力。

崔懋森提醒，地震後發現輕微龜裂不必過度緊張，若是梁柱則要當心，出現45度異常裂縫或整條大裂縫都要注意，磚牆雖然無法分擔力量，裂縫大恐整片倒塌，仍會壓傷人，一旦察覺房屋有異常，可洽各地建築師公會協助到府檢查。

新北都更學會理事長辜永奇也說，過去同意門檻是9成以上，如今降為8成，應該能促成多一些案例，有些個案同意比率差一點點就能達陣。

辜永奇建議，政府要將都更配套做得更足，可思考中繼住宅課題，有住戶在都更過程無處可住，尤其是年長者更難找到租屋的機會；政府也許可思考利用社宅、都更分回戶，或是蓋一些中繼宅，解決過渡時期居住的問題。