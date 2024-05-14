納紅黃單建物 新北防災都更2.0＋上路

0403地震後，新北建物受損已有11件紅單、20件黃單，集中在土城、中和等區，行政院5月3日公告新北為災區，涵蓋9個行政區、共325戶，新北都更處公告修正「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫（防災都更2.0 PLUS）」，降低門檻，8成同意即可提出申請，昨起上路。民代提醒，都更程序複雜，市府不能只有開說明會，應主動協助，可思考搭配「強制拆除」機制，避免少數人反對而卡關。

有住戶說，投入大半輩子心血的房屋被貼紅單成危樓，面臨重建或補強抉擇，現實考量還是要負擔多少費用。另一紅單大樓住戶說，能降低同意比率是好事，他住的大樓內目前同意戶逾9成，但花費還不明朗，說不定還會有人反悔，變數仍多。

新北市都更處副處長李擇仁指出，0403地震後，市府主動出擊協助震損社區，透過迅行劃定更新地區方式來降低推動都更門檻，盼藉此加速重建、修繕。新北防災都更目前已核准22案，2案審議中。

市議員林銘仁表示，降低門檻有助整合，但流程太繁瑣，市府除了辦說明會，更要主動出擊協助相關文書處理，否則光靠居民力量太困難。市議員黃心華認為，若只單純降低同意比率，沒搭配「強制拆除」機制，最後仍可能因少數人反對而延宕流程，中央也應考慮適度放寬容積獎勵天花板上限，否則偏遠區房價較低，難支應推動都更所需的營建成本。

另，震後紅、黃單建築危機四伏，民眾憂心若繼續擱置不積極處理，恐出現磁磚雨等風險，危及公眾安全。李擇仁強調，新北雖沒有相關罰則，都更處有持續緊盯每一案進度，住戶普遍滿積極想要都更或補強，且新北將紅、黃單建物納入迅行劃定更新地區，只要5成同意就能啟動都更程序，住戶8成同意亦可走危老都更，能防止出現「擺爛」情況。